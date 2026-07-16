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Economia e lavoro | 16 luglio 2026, 12:23

Hanon System, sospiro di sollievo: i coreani cambiano idea, salvi 500 posti di lavoro

La multinazionale ha confermato alla Regione di voler mantenere a Campiglione Fenile la linea di produzione che sembrava destinata in Cina

Hanon System, sospiro di sollievo: i coreani cambiano idea, salvi 500 posti di lavoro

Niente Cina, si resta a Campiglione Fenile. Boccata d’ossigeno e 500 posti di lavoro in salvo per la Hanon System, la multinazionale coreana che sembrava intenzionata a spostare verso Oriente la linea produttiva più prestigiosa e di valore dell’intero stabilimento dallo stabilimento di Campiglione Fenile. 

A darne notizia è il vicepresidente della Regione, Maurizio Marrone: “Su richiesta dei sindacati e dal Sindaco di Campiglione Fenile, abbiamo incontrato presso il Grattacielo della Regione Piemonte i vertici di Hanon System - spiega -. È emersa la volontà del gruppo coreano Hankook di mantenere la linea di produzione delle pompe di raffreddamento per veicoli di fascia medio-alta nello stabilimento di Campiglione Fenile, salvaguardando il lavoro dei 500 lavoratori impiegati e mantenendo la centralità della produzione sul nostro territorio”. 

“Ringraziamo per la lungimirante scelta di scommettere sulle potenzialità del Piemonte”, conclude Marrone.


 

Massimiliano Sciullo

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