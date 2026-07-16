Non solo cena: a Vigone la ‘Serata in bianco & rosso’ è una festa per tutti

Sono all’opera da inizio luglio i volontari della Pro loco di Vigone impegnati nei preparativi di piazza Clemente Corte, che sabato 18 ospiterà la ‘Cena in bianco & rosso’. “C’è chi prepara l’area, chi monta il palco, chi posiziona gli striscioni e allestisce il materiale per accogliere quella sera i vigonesi che vorranno dimostrare, assieme a noi, l’amore per il nostro paese” esordisce Paola Salvai, presidente dell’associazione che organizza la manifestazione.

Al loro fianco sabato sera ci saranno i volontari del Gruppo alpini di Vigone, Samuele Aiassa e Paolo Montù, che come da tradizione prepareranno la porchetta. “In menù abbiamo introdotto la novità del panino hamburger con patatine e anguria – avverte Salvai –, per venire in contro ai gusti di tutti”.

Ma l’invito a partecipare è rivolto a tutti, non solo a chi cenerà sul posto: “Anche chi non parteciperà alla cena è invitato al concerto della tribute band OroNero, che già lo scorso anno ha riscosso parecchio successo” specifica Salvai. Il repertorio questa volta sarà diverso: “È stato arricchito per l’occasione. Oltre alle cover dei brani di Vasco Rossi, di Ligabue e degli 883, quest’anno ci proporranno anche i successi di Zucchero. Sarà un’occasione per ascoltare buona musica ma anche per cantare e ballare assieme”. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.

L’importante è indossare – per quella sera – i colori ufficiali di Vigone: il bianco e il rosso. “È bello vedere come i diversi gruppi che partecipano si ingegnino per interpretare il tema della serata con l’abbigliamento o gli accessori colorati, allestendo tavolate e coreografie” conclude Salvai.

I menù e il posto a tavola possono essere prenotati nelle seguenti attività del paese: Tabaccheria Partiti, via Umberto I; Tabaccheria Pampiglione, via Umberto I; Tabaccheria Bertero, via Monsignor Ressia e Gastronomia del Borgo, piazza Boetto

Chi arriva da fuori paese può prenotare telefonicamente chiamando il 347 3329076 oppure il 349 3638718.