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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 16 luglio 2026, 09:53

Green Party, al Boschetto la grande festa dell'Estate Ragazzi di Nichelino

Il sindaco Tolardo ha sottolineato la riuscita dell'iniziativa: "esperienza fondamentale nella crescita dei nostri bambini"

Green Party, al Boschetto la grande festa dell'Estate Ragazzi di Nichelino

Green Party, al Boschetto la grande festa dell'Estate Ragazzi di Nichelino

Un'occasione di stare insieme, socializzare e divertirsi. Questo è da sempre lo scopo dell'Estate Ragazzi, che a Nichelino ha vissuto il suo momento di massima partecipazione con la grande festa del Green Party

Il saluto del sindaco Tolardo

Il sindaco Giampiero Tolardo, insieme all’assessore  allo Sport Francesco Di Lorenzo, è passato  nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio, al Parco del Boschetto a salutare i giovani che hanno partecipato ai centri estivi sportivi e ricreativi della Città. 

"E' stata un'occasione di incontro, all’insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento, ma soprattutto un momento per valorizzare il ruolo fondamentale che queste esperienze hanno nella crescita delle nostre bambine e dei nostri bambini", ha dichiarato il primo cittadino, che ha ringraziato volontari, Protezione Civile, Croce Rossa di Nichelino e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Massimo De Marzi

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