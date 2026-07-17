Sicurezza, controlli a raffica a Nichelino: tre minimarket multati

Dopo la stretta e la raffica di sanzioni delle scorse settimane, proseguono a Nichelino i controlli straordinari del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Locale.
Multati tre minimarket
Si segnala ancora il mancato rispetto del provvedimento sindacale n.114/2026 che limita la vendita degli alcoolici in orario serale, per questo sono stati sanzionati tre minimarket. Gli esercizi sanzionati verranno nuovamente segnalati al SUAP per i provvedimenti di chiusura delle attività.
Sono state controllate anche due sale scommesse per la verificare l'eventuale presenza di minori, ma qui non si sono riscontrate irregolarità.