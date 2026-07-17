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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 17 luglio 2026, 10:22

Sicurezza, controlli a raffica a Nichelino: tre minimarket multati

Le sanzioni della Polizia locale scattate per il mancato rispetto dell'ordinanza di vendita per asporto di alcolici in orario serale

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Dopo la stretta e la raffica di sanzioni delle scorse settimane, proseguono a Nichelino i controlli straordinari del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Locale.

Multati tre minimarket

Si segnala ancora il mancato rispetto del provvedimento sindacale n.114/2026 che limita la vendita degli alcoolici in orario serale, per questo sono stati sanzionati tre minimarket. Gli esercizi sanzionati verranno nuovamente segnalati al SUAP per i provvedimenti di chiusura delle attività.

Sono state controllate anche due sale scommesse per la verificare l'eventuale presenza di minori, ma qui non si sono riscontrate irregolarità.

Massimo De Marzi

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