Siccità, nominato il regolatore delle acque per il torrente Orco

La Città metropolitana di Torino ha nominato il regolatore delle acque del torrente Orco, la figura tecnica prevista dalla normativa per coordinare il riparto della risorsa idrica tra le utenze in situazioni di criticità. L'incarico resterà in vigore fino al termine dell'attuale stagione irrigua e ha l'obiettivo di contribuire a una gestione equilibrata delle disponibilità d'acqua, nel rispetto dei diritti di derivazione e delle esigenze dei diversi utilizzatori.

La decisione è maturata in un contesto caratterizzato dalla riduzione delle disponibilità idriche, legata alle elevate temperature e alla scarsità di precipitazioni, che nelle ultime settimane ha reso più complessa l'attività delle utenze irrigue lungo l'asta del torrente. Le principali criticità erano state condivise nel corso dell'incontro del 10 luglio tra i rappresentanti dei consorzi irrigui, i sindaci dei Comuni interessati e gli enti competenti nella gestione della risorsa idrica, nel quale è emersa la necessità di procedere alla nomina del regolatore.

Il regolatore è una figura tecnica terza e indipendente, prevista dall'articolo 43 del Testo unico sulle acque, cui spetta il compito di definire il riparto delle disponibilità idriche tra i diversi concessionari e di proporre, quando necessario, le limitazioni temporanee utili a garantire un utilizzo equo della risorsa disponibile.

Il provvedimento tiene conto anche del quadro delineato dai più recenti bollettini dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto del Po e di Arpa Piemonte, che evidenziano per il Canavese una situazione di severità idrica e un deficit destinato a persistere nel breve periodo.

A seguito della procedura di individuazione è stato nominato regolatore Andrea Selleri, professionista ritenuto in possesso dei requisiti e dell'esperienza richiesti dalla normativa. L'incarico si concluderà il 15 settembre, termine della stagione irrigua.