Rimosso uno dei camper abbandonati di strada del Drosso: "Ma qui restano i problemi"

Primo passo avanti nella lotta ai camper abbandonati nella banchina centrale di corso Unione Sovietica. Uno dei due mezzi, cannibalizzati e in evidente stato di degrado, oltre la rotonda di strada del Drosso, è stato rimosso nelle scorse ore dalla polizia municipale. Il mezzo è un Ford con targa francese.

Un caso segnalato a più riprese dai residenti del quartiere Mirafiori Sud. E a livello politico dal consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, dal consigliere del Pd della 2, Giovanni Caci, e dal consigliere comunale dem Vincenzo Camarda, che lo ha portato all’attenzione dell’assessore alla Sicurezza della Città di Torino, Marco Porcedda.

“Io stamattina ho chiamato il servizio del Comune per comunicare questa situazione, per quanto mi riguarda insostenibile e ripugnante - racconta una residente - Come può un Paese definirsi civile e nel contempo accettare che dei minori vivano nel degrado più assoluto, senza condizioni igieniche, seminudi, stesi a terra sotto il sole cocente o dentro mezzi fatiscenti?”.