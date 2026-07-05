Gran finale al parco delle Vallette: festa e sport per chiudere il tour “Respira, Cammina, Vivi”

Il parco delle Vallette ospita il gran finale del progetto “Respira, Cammina, Vivi”. Venerdì 10 luglio 2026, dalle 14.30 alle 17, l’iniziativa dedicata allo sport inclusivo e alla cittadinanza attiva chiude il suo percorso nei quartieri della Circoscrizione 6.

Un appuntamento conclusivo che unisce attività sportive, momenti di festa e premiazioni, dopo settimane di appuntamenti nei parchi cittadini.

L’iniziativa, promossa da Deep Experience A.S.D. e sostenuta da Fondazione Vialli e Mauro e Fondazione Compagnia di San Paolo, ha attraversato diversi spazi verdi della città (da Falchera al Peccei passando per parco Dora) con l’obiettivo di portare lo sport vicino ai cittadini e promuovere il benessere. Il parco delle Vallette rappresenta la tappa finale del percorso, con un pomeriggio pensato per coinvolgere famiglie, giovani e centri estivi.

Un momento simbolico che vuole valorizzare l’impegno dei ragazzi e la partecipazione ai laboratori e alle discipline proposte. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, nel segno di uno sport accessibile e inclusivo.