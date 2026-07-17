La Fiorita, Thomas Bonifazi entra nella storia, è il più giovane calciatore sammarinese ad aver giocato in Conference League

Un minuto può essere sufficiente per entrare nella storia. È quanto accaduto a Thomas Bonifazi, centrocampista classe 2010 de La Fiorita, diventato il più giovane calciatore sammarinese ad aver disputato una partita di UEFA Conference League. Il giovane talento ha fatto il proprio esordio europeo nella gara di ritorno del primo turno di qualificazione tra La Fiorita e i lussemburghesi dell’UNA Strassen, giocata martedì 14 luglio al San Marino Stadium. Bonifazi è entrato sul terreno di gioco nel finale della partita, a 16 anni e 16 giorni, trasformando gli ultimi istanti dell’incontro in una pagina destinata a rimanere nella storia del club e del calcio della Repubblica di San Marino.

Nato il 28 giugno 2010, centrocampista e maglia numero 11 nella lista UEFA de La Fiorita, Bonifazi figura inoltre tra i più giovani calciatori mai utilizzati nella competizione. Secondo le rilevazioni diffuse dopo la partita, il suo esordio lo colloca al terzo posto nella graduatoria dei debuttanti più giovani della storia della Conference League, comprese le fasi di qualificazione.

La sconfitta per 2-0 contro l’UNA Strassen, maturata dopo l’1-0 subito nella gara d’andata in Lussemburgo, ha concluso il percorso europeo de La Fiorita. Il risultato sportivo ha però lasciato spazio a un momento particolarmente importante quando l’allenatore Thomas Ceci ha deciso di affidare a Bonifazi i suoi primi minuti in una competizione UEFA per club.

Il suo ingresso rappresenta un riconoscimento al percorso compiuto dal ragazzo e un segnale rivolto a tutto il movimento calcistico sammarinese. Per una giovane promessa cresciuta in una realtà dalle dimensioni contenute, scendere in campo in una competizione europea significa confrontarsi con un livello internazionale, conoscere metodi di lavoro differenti e maturare un’esperienza che potrà accompagnarne la crescita tecnica e personale.

«L’esordio di Thomas ci riempie di orgoglio perché premia il suo impegno e il lavoro quotidiano di tutte le persone che contribuiscono alla crescita dei nostri giovani. Entrare in campo in una competizione UEFA a poco più di sedici anni è un risultato straordinario, che rimarrà nella storia personale del ragazzo, del club e del calcio sammarinese», ha dichiarato Alessandro Cianciaruso, Presidente de La Fiorita.

Il record di Bonifazi conferma la possibilità, anche per le società appartenenti alle federazioni calcistiche più piccole, di offrire ai giovani un percorso capace di condurli fino ai palcoscenici internazionali. Le competizioni europee diventano così un’occasione per misurare il livello raggiunto dalla prima squadra e, allo stesso tempo, per valorizzare i calciatori emergenti che dimostrano preparazione, serietà e capacità di sostenere responsabilità importanti. La Fiorita, espressione sportiva del Castello di Montegiardino, partecipa alle competizioni UEFA per club dal 2012 e ha conquistato nella propria storia 17 trofei del calcio sammarinese. Negli ultimi anni la società ha preso parte ai turni preliminari di Champions League, Europa League e Conference League, costruendo un’esperienza internazionale che ha contribuito alla crescita organizzativa e sportiva del club.

«La dimensione europea deve lasciare qualcosa che vada oltre il risultato di una singola partita. Deve produrre esperienza, consapevolezza e nuove opportunità. La Fiorita continuerà a investire sui giovani, accompagnandoli con equilibrio e affidando loro spazio quando dimostrano di essere pronti. Il talento ha bisogno di fiducia, lavoro e responsabilità e l’esordio di Thomas dimostra che questo percorso può portare risultati concreti», ha proseguito Cianciaruso.

Il debutto del centrocampista classe 2010 assume un valore ancora maggiore considerando la distanza che spesso separa il settore giovanile dalle competizioni internazionali e la scelta di inserirlo nella lista UEFA e di concedergli l’esordio testimonia la volontà della società di costruire un collegamento diretto tra formazione, prima squadra e calcio europeo. Bonifazi avrà ora il compito di proseguire il proprio percorso con la stessa determinazione, trasformando il primato raggiunto in un punto di partenza. La giovane età impone attenzione, pazienza e gradualità, mentre l’esperienza vissuta al San Marino Stadium potrà rappresentare una motivazione ulteriore per affrontare gli allenamenti e le prossime competizioni.

«A Thomas chiediamo di vivere questo momento con felicità, mantenendo l’umiltà e la voglia di migliorare che lo hanno condotto fin qui. I record hanno valore quando diventano uno stimolo per continuare a lavorare. La nostra responsabilità sarà proteggerne la crescita e creare le condizioni affinché possa esprimere pienamente le proprie qualità», ha concluso il Presidente de La Fiorita.

La partecipazione alla Conference League si chiude così con un’eliminazione sportiva e con un risultato che guarda al futuro. Il nome di Thomas Bonifazi entra negli archivi del calcio europeo e consegna alla Repubblica di San Marino un nuovo primato, quello del suo più giovane calciatore ad aver disputato una partita di UEFA Conference League.