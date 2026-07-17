 / Cronaca

Cronaca | 17 luglio 2026, 18:54

Rissa in Santa Rita, intervengono i Carabinieri: cinque pattuglie sul posto

I disordini avrebbero coinvolto gli avventori di un minimarket al civico 35. Ancora da accertare la dinamica dei fatti

Una rissa di ampie proporzioni avrebbe tenuto in scacco via Sanremo nel quartiere di Santa Rita. I disordini, che secondo le prime informazioni avrebbero coinvolto gli avventori di un minimarket all'altezza del civico 35, hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Per sedare i disordini sono infatti confluite sul posto cinque pattuglie dei Carabinieri. Restano da accertare la dinamica e le cause all'origine dell'evento.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium