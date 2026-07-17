Rissa in Santa Rita, intervengono i Carabinieri: cinque pattuglie sul posto

Una rissa di ampie proporzioni avrebbe tenuto in scacco via Sanremo nel quartiere di Santa Rita. I disordini, che secondo le prime informazioni avrebbero coinvolto gli avventori di un minimarket all'altezza del civico 35, hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Per sedare i disordini sono infatti confluite sul posto cinque pattuglie dei Carabinieri. Restano da accertare la dinamica e le cause all'origine dell'evento.