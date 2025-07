Cocaina, 40 chili di hashish e pistole in un box auto: arrestati in quattro

Un normale garage in una zona residenziale di Piossasco, era diventato il deposito di un’ingente quantità di droga e armi. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato quattro cittadini italiani, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e armi da fuoco.

L’operazione è scattata grazie a un’attenta attività di osservazione e indagine da parte della Squadra Mobile di Torino, che da tempo teneva d’occhio i movimenti sospetti dei quattro, notando frequenti visite a un garage nel comune di Piossasco. Un dettaglio che ha insospettito gli agenti: tutti risultavano domiciliati altrove, ma il gruppo si recava quotidianamente presso quello specifico box auto, con atteggiamenti elusivi.

Il blitz: cocaina, hashish e armi

Durante un servizio di appostamento, i poliziotti hanno fermato l’auto dei sospetti a poca distanza dal garage, trovando all’interno del veicolo oltre 2 chili di cocaina in una busta sul tappetino anteriore, un bilancino di precisione e diversi involucri termosaldati occultati su uno degli arrestati.

La successiva perquisizione del garage ha portato al sequestro di 40 chili di hashish, nascosti in un sacco di plastica, e di un vero e proprio arsenale: una pistola (poi risultata rubata), un fucile a pompa, munizioni e 12 artifizi pirotecnici non classificati, potenzialmente pericolosi.

Arresto convalidato

Il Gip del Tribunale di Torino ha convalidato l’arresto, riconoscendo gravi indizi di colpevolezza e disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti e quattro i soggetti coinvolti. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino. Si ricorda che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.