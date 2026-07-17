Controlli sui bus e furgoni all'ex Palastampa dei Civich: scattano multe per 19mila euro

Multe per 19mila euro, confisca della merce venduta o trasportata abusivamente, oltre al sequestro amministrativo dei mezzi utilizzati per trasportarla. È questo il bilancio finale dell’operazione condotta dal Reparto Aliquota Pronto Impiego Nord e dal Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Locale lo scorso sabato nell'area intorno all'ex Palastampa.

I controlli

I controlli sono scattati in corso Ferrara 30, dove era stato predisposto un presidio per accertamenti su merci e passeggeri di tratte internazionali. Al centro delle verifiche, in particolare, tre autobus di linea e un furgone, per cui sono scattate un bel po' di multe.

Le multe

Il primo autobus sanzionato con targa moldava e con due autisti a bordo, sebbene privo di passeggeri era pieno di merci, stipate sia nelle bagagliere che all'interno dell'abitacolo. Gli agenti hanno accertato che i conducenti stavano effettuando un trasporto internazionale commerciale dalla Moldavia all’Italia dietro pagamento, in totale violazione dell’accordo bilaterale tra i due Paesi.

Per i conducenti la multa è stata piuttosto salata, da oltre 4mila euro, oltre al fermo del pullman per tre mesi. Sotto la lente degli agenti è finito anche un autobus con targa rumena guidato da un solo conducente. Sebbene privo di passeggeri e merci, l’analisi dei dati scaricati dal tachigrafo digitale ha fatto emergere gravi infrazioni al regolamento sui tempi di guida e riposo.



Riposi non rispettati

L’autista aveva infatti usufruito di un riposo giornaliero di sole 4 ore e 7 minuti a fronte delle 9 ore minime prescritte. Inoltre, aveva guidato ininterrottamente per 4 ore e 56 minuti senza osservare la pausa obbligatoria dopo le 4 ore e mezza di guida. Per lui sono scattate due sanzioni per una spesa complessiva di 420 euro euro, oltre alla decurtazione di dodici punti sulla patente.

Particolarmente grave la situazione riscontrata su un furgone con targa rumena. Il veicolo, sebbene immatricolato ad uso autovettura per trasporto di sole persone, viaggiava con i sedili posteriori completamente rimossi per massimizzare il volume di carico, interamente occupato da merci.

Di fatto il conducente stava facendo un trasporto internazionale commerciale abusivo. Per lui è scattata una sanzione salata di oltre 4.100 euro, oltre allo stop del veicolo, che è stato portato in deposito.