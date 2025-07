Sosta selvaggia al mercato di Santa Rita: autobus in colonna e cittadini infuriati

Mercato di Santa Rita, venerdì mattina. Un uomo a bordo di un Bmw ha parcheggiato in modo del tutto irregolare in corso Sebastopoli angolo via Tripoli, bloccando la corsia riservata al trasporto pubblico e causando l’interruzione di ben tre linee Gtt: 17, 17 sbarrato e 62.

L’episodio è accaduto intorno alle 10, in pieno svolgimento del mercato rionale, già di per sé caotico. L’auto, lasciata in sosta proprio vicino a uno dei banchi, ha paralizzato la viabilità e costretto decine di passeggeri ad attendere sotto il sole, senza informazioni e senza alternative.

“Una signora, che doveva recarsi a fare la chemioterapia, è rimasta bloccata senza sapere come proseguire - racconta una testimone, ancora visibilmente scossa -. E non è stato un caso isolato: c’erano anziani, persone fragili, lavoratori in ritardo. Il disagio è stato concreto”. Quando dopo circa 15 minuti il proprietario è tornato alla sua vettura, si è limitato a chiedere scusa tra l’incredulità e la frustrazione dei presenti. Ma per molti non è bastato.

“Sono rimasta basita - continua la testimone -, perché in tutto quel tempo non si è visto né un agente della polizia municipale né un carro attrezzi. Questo genere di episodi, purtroppo, capita spesso da queste parti”.