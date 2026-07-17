Efficienza energetica e Bonus Infissi 2026: cosa cambia per i proprietari

Un termine ricorrente quando si parla di infissi e serramenti, è l'efficientamento energetico. Perché?

L'efficienza è ormai una priorità per chi possiede un immobile, da diversi punti di vista: meno costi per il riscaldamento o il raffreddamento, comfort, valore dell'abitazione.

Non ultimo, il vantaggio fiscale: installare nuovi infissi con un alto potere termoisolante permette di usufruire di agevolazioni come il Bonus Casa o l' Ecobonus Infissi .

Vediamo meglio come ottenerli, nel modo più semplice possibile.

Le regole del Bonus 2026: tra il 50% e il 36%

Come sono cambiate le detrazioni per gli infissi? Partiamo dal fatto che, anche nel 2026, la detrazione IRPEF mostra aliquote diverse in base al tipo di immobile.

Prima casa: è prevista una detrazione al 50% per la sostituzione di infissi e serramenti nelle abitazioni principali – dove si risiede.

Seconde case: scende l'aliquota di detrazione al 36%, applicando un'aliquota più bassa per gli altri immobili di proprietà.

Tetto massimo di spesa: è comune ad entrambi gli immobili, fissato a 96.000 euro.

Modalità di detrazione: la quota detraibile si divide in 10 anni, da riportare quindi in 10 rate di uguale importo.

Altri requisiti fondamentali per accedere al Bonus 2026 riguardano non tanto le aliquote fiscali ma le caratteristiche tecniche dei nuovi infissi. Per i proprietari è fondamentale possedere la certificazione che attesta l'alta efficienza termica e il miglioramento dell'efficienza energetica.

Le nuove finestre dovranno rispettare i requisiti stabiliti per l'agevolazione; in particolare, i valori di trasmittanza termica richiesti, che variano in base alle zone climatiche.

È un dato decisivo, che stabilisce il livello di isolamento termico che gli infissi possono raggiungere.

Come ottenere tutti i vantaggi della sostituzione infissi nel 2026

Valutare i migliori modelli per l'isolamento termico superiore.

Sceglierli rispettando i requisiti tecnici che determinano l'accesso ai Bonus Infissi.

Installarli tramite una posa qualificata (altrimenti, si vanifica il risparmio energetico).

Raccogliere tutta la documentazione utile alla richiesta di detrazione fiscale (Ecobonus o Bonus Ristrutturazione).

Al termine dei lavori, inviare la pratica al portale ENEA.

Una strategia sicura è quella di affidarsi a dei professionisti esperti, che possano fornire gli infissi termoisolanti giusti e seguirti durante le procedure per il Bonus Infissi 2026.

Perché scegliere l’Eccellenza Italiana di SB Porte e Finestre

Con un solo referente, è sicuramente più semplice ottenere sia i migliori infissi per l'efficientamento energetico sia il supporto fiscale.

Da questo punto di vista, SB Infissi PVC Palermo rappresenta l'eccellenza italiana, affidabile ed esperta nel settore.

Scoprirai un catalogo focalizzato sulle soluzioni termoisolanti; l'azienda garantisce la quality dei materiali, selezionati per il risparmio energetico.

La produzione innovativa, su cui l'azienda ha investito, è un elemento necessario per garantire che il miglioramento della classe energetica sia reale e duraturo.

Il team fornisce una consulenza professionale sui vari Bonus Infissi, essenziale per orientarsi sulle possibilità di risparmio fiscale.

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