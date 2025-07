In casa nascondeva cocaina e oltre 47mila euro: in manette 39enne a Giaveno

Controlli serrati anti spaccio nella zona ovest della cintura di Torino: un altro arresto dei Carabinieri di Rivoli. Lo scorso 15 luglio a Giaveno i militari hanno fermato e fatto scattare le manette per un trentanovenne del posto, di origine romena, con l'accusa di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

Soldi e droga

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per strada. Durante la perquisizione personale e a casa sua i militari hanno trovato e sequestrato circa 100 grammi di cocaina, già suddivisa in 12 involucri in cellophane termosaldati, un bilancino elettronico e relativo materiale per il confezionamento delle dosi nonché denaro contante estero (300 dollari e 480 sterline) e ben 47.770 euro.

Soldi di cui il rumeno non è stato in grado di dimostrare la provenienza e ritenuti proventi dello spaccio. L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di sei telefoni cellulari, tutti sequestrati, e due pistole giocattolo prive di tappo rosso. Lo straniero si trova al momento nel carcere di Torino.