Storie che resistono al disumano: Fenestrelle accoglie Scritto Misto

Ci sarà la storia di ‘Caterina’, la radio clandestina che tiene vive le speranze di un gruppo di internati in un lager nazista. E ci saranno le ‘Donne ribelli’ dello scultore Enrico Challier: ‘presidieranno’ la chiesa del Forte che risuonerà delle celebri arie d’opera eseguite dal basso-baritono Andrea Goglio.

Dopo l’esordio a Perosa Argentina, sabato 18 e domenica 19 luglio, Scritto Misto, Festival di libri e musica, giunge a Fenestrelle per gli appuntamenti dedicati al filo conduttore ‘Umano/Disumano’, un invito a riflettere sulle contraddizioni del presente attraverso la letteratura e la musica.

“Inizieremo da una storia di grande umanità che si svolge di un contesto disumano: quella di un gruppo di internati in un lager nazista che grazie alla messa a punto di una piccola radio artigianale riesce a seguire l’avanzata alleata e si impegna a tradurre le notizie ai ‘compagni di sventura’. Caterina – questo il nome dato all’apparecchio –. Contribuisce così a tenere viva la speranza in mezzo alla desolazione”, spiega Deborah Severini, curatrice del Festival.

Domani, sabato, alle 16,30, sarà l’autrice, Fiorenza Pistocchi, a presentare il libro che narra la vicenda edito da Neos, in dialogo con Daniela Grill di Radio Beckwith evangelica. Poi toccherà a Graziella Bonansea, presentare il suo ‘Tu che non parli’ (Vanda Edizioni) assieme a Bruna Peyrot, presidente della Fondazione Centro culturale valdese. L’offerta musicale del pomeriggio sarà affidata al Blackwood Quartet, quartetto di clarinetti che proporrà un repertorio che spazia dalla musica classica al klezmer.

Il festival tornerà alla chiesa del Forte di Fenestrelle domenica 19 luglio, sempre alle 16,30, con Antonella Manduca, autrice de ‘Il tempo di Stefano’ (Golem Edizioni). Modererà l’incontro Germana Buffetti con letture di Paolo Farinetto, corista dello ‘Stefano Tempia’. Successivamente Cinzia Dutto ed Enrico Challier, presenteranno ‘Gocce d’inchiostro e trucioli di legno’ (LAReditore), in dialogo con l’editore Andrea Garavello. In occasione dell’incontro sarà inoltre allestita la mostra scultorea di Challier ‘Donne Ribelli’.

L’ospite musicale della giornata sarà Andrea Goglio, basso-baritono del Teatro Regio di Torino. Accompagnato al pianoforte da Andrea Turchetto eseguirà celebri arie d’opera.