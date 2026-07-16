A Grugliasco l'estate non è mai stata così fresca: arriva il "Sunday Lunch Park"

Chi l'ha detto che per trovare relax, sport e divertimento a luglio bisogna per forza fuggire dalla città? La quarta edizione di “R.Estate al Parco Porporati - Luci, Note e Sapori”, giunta a metà del suo ricchissimo cartellone, lancia una novità assoluta per chi resta a casa: il SUNDAY LUNCH PARK.

Domenica 19 e domenica 26 luglio, dalle ore 11 alle 17, la magia che da oltre un mese illumina le notti grugliaschesi si accende anche di giorno. Un format innovativo pensato per le famiglie, i giovani e chiunque cerchi una vera e propria oasi urbana a ingresso gratuito.

All’ombra dei grandi alberi del parco si potrà pranzare gustando le proposte food & beverage della manifestazione, accompagnati da un'inconfondibile atmosfera chill. Ma il vero protagonista sarà l'intrattenimento, pensato per tutte le età:

Per gli sportivi: Un nuovissimo campo in erba per sfide all'ultimo punto a Green Volley e Calcio Tennis.

Per i più piccoli: Un'area baby dedicata per farli divertire (e far rilassare i genitori) con sabbia magica, piscina con palline colorate e un'area giochi ad acqua per rinfrescarsi.

Per le "Good Vibes": Colonna sonora d'eccezione affidata all'energia di DJ Frisk di TOradio, che curerà la selezione musicale per tutto il pomeriggio.

Le sere d'estate continuano fino all'8 agostoIl "Sunday Lunch Park" si inserisce nel più ampio contenitore di "R.Estate al Parco", progetto ideato e realizzato da Bis Eventi in collaborazione con SoulFood Music Factory, con il prezioso sostegno della Città di Grugliasco e della Società Le Serre.

Fino all’8 agosto, infatti, l’area verde di Via Tiziano Lanza continuerà a confermarsi il punto di riferimento dell'estate con oltre 50 giorni di eventi. Tutte le sere (fino a mezzanotte), il parco si trasforma in un suggestivo Garden of Lights: i tavoli in legno e i filari di lucine creano l'atmosfera di un "bosco incantato", palcoscenico perfetto per un'offerta gastronomica trasversale e una proposta musicale eclettica. Dal rock al pop, dallo swing al jazz, passando per soul, RnB e le travolgenti serate caraibiche e sudamericane: un viaggio sonoro dalle mille e una nota.