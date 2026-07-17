Torna la rievocazione al Colle dell'Assietta: le radici del Piemonte tra storia e orgoglio

Appuntamento domenica 19 luglio al Colle dell'Assietta per la tradizionale rievocazione della battaglia del 1747 in cui l'esercito sabaudo di Carlo Emanuele III costrinse alla ritirata i francesi di Lugi XV. Fu in quell'occasione, si racconta, che il comandante piemontese, il conte Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio, ricevuta l’autorizzazione a ritirarsi su posizioni più favorevoli, rispose in piemontese "nojautri i bogioma nen da si” (noi non ci muoviamo da qui), da cui deriva l'espressione Bojanen come simbolo di tenacia ed eroismo.

“Vi invito calorosamente a salire all’Assietta per celebrare un’impresa militare significativa e soprattutto per dare nuovo valore, tutti insieme, alle nostre radici - dichiara Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale -. La rievocazione storica dell'Assietta e la Festa del Piemonte, che quest'anno per la prima volta è diffusa su tutto il territorio regionale grazie all’impegno e alla collaborazione di tanti amministratori locali e dell’Associazione Festa dël Piemont al Còl ëd l'Assieta’, sono un'opportunità preziosa per riscoprire il significato e l’essenza della ‘piemontesità' e della nostra storia”.

La rievocazione dell'Assietta, arrivata alla 58° edizione, si inserisce nel ricco cartellone della Festa del Piemonte, istituita con legge regionale nel 2022, che proseguirà fino ad ottobre. La giornata di domenica sarà preceduta da una serie di appuntamenti al Colle già domani, sabato 18 luglio.

Sempre nell'ambito della due giorni di celebrazioni, domani sera la Mole Antonelliana si tingerà dei colori del Drapò.



