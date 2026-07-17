Da Ciriè ai 1800 metri del Pian della Mussa: lo spettacolo delle Valli di Lanzo su due ruote

Sabato 25 luglio il ciclismo piemontese propone una delle “classiche” del panorama agonistico regionale, la “Ciriè-Pian della Mussa”, organizzata dal gruppo sportivo Brunero 1906, aperta agli Juniores e giunta alla 58ª edizione, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. La corsa è valida per la classifica a punti nazionale dell’Oscar Tuttobici. Sono attesi al via circa 150 atleti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana e dall’Emilia-Romagna.

Com’è tradizione, il percorso, autorizzato dalla Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, prevede un circuito iniziale da percorrere quattro volte, tra Ciriè, Nole, Grosso e San Carlo Canavese, seguito dal tratto in linea da Ciriè ai 1800 metri di altitudine del Pian della Mussa, attraverso Lanzo, Ceres, Ala di Stura e Balme, coinvolgendo quindi l’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone per la sua valenza di promozione del turismo in bicicletta nel Ciriacese e nelle Valli di Lanzo.

La corsa partirà alle 13 da via Lanzo a Ciriè. Il parcheggio dei team sarà predisposto in piazza D’Oria con accesso da via Roma. L’ingresso pedonale al luogo di ritrovo, davanti al Municipio, sarà possibile anche da via Dante. Dopo la partenza è previsto un trasferimento di 1 km dal luogo del ritrovo al km 0, fissato in via Lanzo angolo via Monte Soglio. L’arrivo dei primi concorrenti è previsto intorno alle 15,45.



