Atp Finals 2026 Torino: più posti all'Inalpi Arena ed i campioni sfilano in piazza San Carlo

Più posti all'Inalpi Arena e Blue Carpet in piazza San Carlo, arricchito da una nuova installazione progettata da Pininfarina. Sono queste le novità delle Nitto Atp Finals 2026, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. E mentre in tutta Italia cresce la febbre da tennis dopo la vittoria di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon, il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere tra poco meno di quattro mesi il campione azzurro, il tedesco Sasha Zverev (gli unici due già certi della qualificazione) e gli altre sei migliori al mondo. Con l'azzurro che a Torino andrà a caccia di un fantastico tris, dopo i successi del 2024 e 2025.

Passerella sospesa

Il Fan Village, nella sua nuova configurazione, si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento: i tifosi potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva e partecipativa. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 si distingue lo Skywalk firmato da Pininfarina: una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l’Inalpi Arena al Fan Village, destinata a diventare uno degli elementi più iconici e scenografici del torneo.

Nel Fan Village sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista, che permetterà ai protagonisti del torneo di preparare i propri match sotto gli occhi degli appassionati, creando un’occasione unica di contatto ravvicinato tra campioni e tifosi. A completare il progetto contribuirà la nuova e ampliata facciata, caratterizzata da una grande parete LED destinata a trasformare il Piazzale Grande Torino in un grande palcoscenico digitale.

Oltre 13.500 posti

All’interno dell’Inalpi Arena, invece, la nuova configurazione delle sedute porterà la capienza a oltre 13.500 posti, mentre quattro nuove terrazze con affaccio diretto sul campo e il potenziamento delle aree hospitality offriranno un’esperienza ancora più esclusiva per partner, ospiti e aziende. Anche piazza San Carlo sarà al centro dell’esperienza delle Nitto ATP Finals, con il tradizionale Blue Carpet arricchito da una nuova installazione progettata da Pininfarina, pensata per valorizzare ulteriormente il legame tra l’evento e Torino.

I numeri del 2025

E dal punto di vista finanziario, l’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals ha generato un impatto economico complessivo di 591,1 milioni di euro, un ritorno sociale sull’investimento (SROI) pari a 5,31 e un nuovo record di 229.879 spettatori, con una crescita del 93% rispetto al 2021 e un pubblico sempre più internazionale. Numeri che hanno portato il capoluogo ad aggiudicarsi anche l'edizione 2027, battendo la concorrenza di Milano e dell'arena Santa Giulia. Un risultato importante, ma che non basta: sia il sindaco Stefano Lo Russo che il governatore Alberto Cirio hanno annunciato di puntare a tenere il torneo all'ombra della Mole sino al 2030, aggiudicandosi così anche il secondo quinquennio.

“La conferma di Torino per il 2027 - ha detto il presidente della Federtennis e Padel Angelo Binaghi -ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Nitto Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo".