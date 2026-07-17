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Orbassano-Beinasco-Rivalta | 17 luglio 2026, 10:57

Beinasco Summer Festival: 4 giorni di musica, spettacolo e intrattenimento

Il clou lunedì 20 luglio con il concerto di Nina Zilli

Il clou lunedì 20 luglio con il concerto di Nina Zilli

Il clou lunedì 20 luglio con il concerto di Nina Zilli

E' tutto pronto per il via dell'edizione 2026 di Beinasco Summer Festival, la rassegna estiva promossa dal Comune e prodotta da Gruppo Audere che, anno dopo anni, si è affermata come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate torinese.

4 serate in piazza Dolci

In programma una serie di serate gratuite in piazza Dolci dedicate alla musica dal vivo, allo spettacolo e all'intrattenimento per tutte le generazioni. Diventato ormai un punto fermo dell'estate cittadina, il festival coinvolgerà il territorio tra Beinasco e Borgaretto, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici attraverso una programmazione accessibile e trasversale. 

A completare l'offerta del festival, ogni sera saranno presenti proposte di street food, specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento a partire dalle ore 19. La lineup di luglio propone quattro serate differenti per linguaggi e pubblico, accomunate dalla volontà di offrire momenti di qualità e aggregazione aperti a tutta la cittadinanza.

Il programma completo

17 luglio – Millennium 90/2000 con DJ Jad, Wlady e Shorty Shok (ore 21), una serata dedicata ai grandi successi degli anni Novanta e Duemila. 

18 luglio – Queen Forever – The Show (ore 21), il tributo dedicato alla musica e all'energia dei Queen. 

19 luglio – Christian Express + Tatanka (ore 20), appuntamento che unisce musica ed elettronica con uno dei nomi più iconici della scena dance italiana. 

20 luglioNina Zilli (ore 21), protagonista della serata conclusiva della prima parte del festival, preceduta dalle esibizioni di artiste emergenti a partire dalle ore 20.

Ulteriori appuntamenti, previsti a settembre tra Beinasco e Borgaretto, saranno annunciati nelle prossime settimane.

Massimo De Marzi

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