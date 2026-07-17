Beinasco Summer Festival: 4 giorni di musica, spettacolo e intrattenimento

E' tutto pronto per il via dell'edizione 2026 di Beinasco Summer Festival, la rassegna estiva promossa dal Comune e prodotta da Gruppo Audere che, anno dopo anni, si è affermata come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate torinese.

4 serate in piazza Dolci

In programma una serie di serate gratuite in piazza Dolci dedicate alla musica dal vivo, allo spettacolo e all'intrattenimento per tutte le generazioni. Diventato ormai un punto fermo dell'estate cittadina, il festival coinvolgerà il territorio tra Beinasco e Borgaretto, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici attraverso una programmazione accessibile e trasversale.

A completare l'offerta del festival, ogni sera saranno presenti proposte di street food, specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento a partire dalle ore 19. La lineup di luglio propone quattro serate differenti per linguaggi e pubblico, accomunate dalla volontà di offrire momenti di qualità e aggregazione aperti a tutta la cittadinanza.

Il programma completo

● 17 luglio – Millennium 90/2000 con DJ Jad, Wlady e Shorty Shok (ore 21), una serata dedicata ai grandi successi degli anni Novanta e Duemila.

● 18 luglio – Queen Forever – The Show (ore 21), il tributo dedicato alla musica e all'energia dei Queen.

● 19 luglio – Christian Express + Tatanka (ore 20), appuntamento che unisce musica ed elettronica con uno dei nomi più iconici della scena dance italiana.

● 20 luglio – Nina Zilli (ore 21), protagonista della serata conclusiva della prima parte del festival, preceduta dalle esibizioni di artiste emergenti a partire dalle ore 20.

Ulteriori appuntamenti, previsti a settembre tra Beinasco e Borgaretto, saranno annunciati nelle prossime settimane.