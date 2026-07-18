Piscina Lombardia, attivato presidio della Polizia locale per garantire la sicurezza

Dopo i problemi legati ad episodi di vandalismo e poca sicurezza dentro e attorno all'area della piscina Lombardia, da questo weekend la struttura sarà costantemente presidiata dalla Polizia locale per garantire una maggiore sicurezza.

Correnti: "Basta maleducazione e inciviltà"

Il Presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, nel sottolineare l'ulteriore "passo avanti nel percorso di riqualificazione e valorizzazione della struttura, grazie agli interventi realizzati con i fondi PNRR e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale", fa notare come adesso si sia deciso di cambiare registro. "La sicurezza e il rispetto delle regole rappresentano una priorità. Per questo, a partire da questo weekend, sarà attivo un presidio della Polizia locale a supporto del personale della struttura, che nelle ultime settimane ha lavorato con grande impegno per garantire ordine e serenità all’interno dell’impianto".

Correnti non usa giri di parole: "gli episodi di maleducazione e i comportamenti incivili registrati nelle scorse settimane non possono essere tollerati. Chi non rispetterà le regole sarà prontamente segnalato alle forze dell’ordine e perseguito secondo quanto previsto dalla legge". Poi arriva il ringraziamento all'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda "per la collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo importante risultato. La sinergia tra Comune e Circoscrizione 5 dimostra come, lavorando insieme, sia possibile offrire risposte concrete ai cittadini".

"La piscina deve restare oasi di sport e relax"

"La Piscina Lombardia deve rimanere un’oasi di sport, relax e socialità aperta a tutti, dove ciascuno possa sentirsi libero di vivere gli spazi pubblici nel rispetto degli altri. A nome della Circoscrizione 5, rivolgo inoltre un sincero ringraziamento a tutti gli operatori e ai dipendenti che, ogni giorno, si impegnano con professionalità per il benessere della comunità - ha concluso Correnti - La Circoscrizione 5 continuerà a essere al fianco dei cittadini per costruire una Torino sempre più sicura, civile e vivibile”.