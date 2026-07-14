Non solo Colletta, la sicurezza è un tabù per la piscina Lombardia: "Anche qui servono i controlli"

Due piscine, due situazioni diametralmente opposte. Da una parte la Colletta, dove nelle ultime settimane sono stati rafforzati i controlli per garantire maggiore tranquillità a utenti e lavoratori. Dall’altra la piscina Lombardia, qui dopo gli episodi denunciati nei giorni scorsi torna a crescere la preoccupazione per la sicurezza.

È proprio questo confronto ad alimentare la nuova presa di posizione di Luigi Borelli, consigliere della Circoscrizione 5, che è tornato a chiedere al Comune un intervento deciso anche per l’impianto di Lucento. "Fa piacere vedere che alla Colletta siano stati attivati controlli antidroga e interventi per contrastare situazioni problematiche - è il senso della denuncia del consigliere -, ma la stessa attenzione deve essere garantita in ogni zona della città".

Alla Lombardia torna l’allarme sicurezza

La piscina di via Lombardia era già finita sotto i riflettori dopo il pomeriggio di disordini che aveva provocato l'interruzione del nuoto libero poco prima dell’avvio ufficiale della stagione estiva.

Qui un gruppo di giovanissimi aveva creato una situazione di forte disagio all’interno della struttura, con comportamenti che avrebbero reso difficile la permanenza degli altri utenti. Sarebbero stati segnalati episodi come tuffi vietati, fumo negli spazi interni e atteggiamenti di disturbo, fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La preoccupazione degli operatori

Ora il tema torna con un nuovo elemento: secondo Borelli, alcuni lavoratori della piscina Lombardia avrebbero manifestato disagio rispetto al clima creatosi nell’impianto, arrivando anche a valutare la richiesta di trasferimento.

Una situazione che, per il consigliere, non può essere ignorata e che richiede risposte da parte dell’amministrazione. "Lavoratori e cittadini devono poter vivere questi spazi con serenità", è il messaggio lanciato da Borelli, che torna a chiedere un’attenzione uniforme su tutto il territorio cittadino.

Il modello Colletta

Il riferimento alla piscina Colletta non è casuale. L’impianto di via Ragazzoni è stato recentemente interessato da interventi di riqualificazione e, dopo alcune segnalazioni legate alla sicurezza, sono stati avviati controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, anche con il supporto di unità cinofile. "La Circoscrizione 5 - conclude - non è figlia di un Dio minore".

Acquaro: "Possibili nuovi controlli"

Sul caso è intervenuta anche la coordinatrice allo Sport della Circoscrizione 5, Silvia Acquaro. "Io stessa ho effettuato un sopralluogo e purtroppo la situazione è questa - così Acquaro -. Per questo motivo insieme al presidente Alfredo Correnti ci siamo interfacciati con gli assessori Carretta e Porcedda per ottenere dei controlli".