Ruba in un supermercato di Ivrea e tenta la fuga, ma viene subito arrestato

Il 13 luglio, nella prima mattinata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ivrea hanno arrestato in flagranza di reato un venticinquenne romeno, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di “furto aggravato”.

La chiamata fatta al 112

L'intervento è scattato a seguito di una chiamata giunta al "112" da parte di personale del supermercato "Coop" di via Santina Carla Biberi di Ivrea, ove, poco prima, tre giovani avevano sottratto, senza pagarla, diversa merce riponendola in una borsa per poi darsi alla fuga a piedi.

In particolare, è stato accertato che due di questi si erano prodigati a distrarre gli uomini della sicurezza del supermercato, mentre il terzo aveva riempito una borsa di diverse bottiglie di alcolici, spazzolini elettrici e creme adesive per le dentiere. Accortisi dell’accaduto, alcuni dipendenti del supermercato avevano tentato di bloccare i presunti malviventi e nello specifico quello con la refurtiva che, vistosi scoperto, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari dell’Arma giunti sul posto in tempo record. Gli altri due complici, allontanatisi a mani vuote, sono al momento in corso di identificazione.

Oltre 700 euro di refurtiva

L'intera refurtiva – consistente in un centinaio di prodotti di vario tipo tra cui alimentari, innumerevoli articoli per l'igiene dentale e alcolici, per un valore complessivo di circa 740 euro – è stata recuperata e restituita alla direzione del supermercato. Il giovane è stato invece tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini, è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale.