Asfaltatura strade, il nuovo teatro Matteotti, erba sintetica al PalaEinaudi: Moncalieri mette in campo 4,5 milioni

L'avanzo di Bilancio, circa 4,5 milioni, utilizzato per finanziare nuovi interventi e investimenti: manutenzione strade, attrezzature digitali per il rinnovato teatro Matteotti e il primo campo ad undici in erba sintetica all’impianto sportivo Einaudi. Sono questi i tre progetti più importanti su cui Moncalieri ha deciso di puntare, una volta accertato l'equilibrio dei conti.

La manutenzione di strade e marciapiedi

“I conti in ordine della città - ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna - consentono di investire l’avanzo libero per mettere a terra nuovi interventi". Al primo posto le risorse vengono destinate alla manutenzione di strade e marciapiedi, con l'intento di continuare l’opera di manutenzione straordinaria in corso su alcuni tratti, specie dopo le tante buche e avvallamenti creati dalle piogge dell'inverno e dai mesi primaverili. Il primo caso è stata la risistemazione di corso Roma, terminata nei giorni scorsi. Poi interventi, da via Sestriere a via Juglaris a strada Carignano, riguarderanno una trentina di attraversamenti che saranno rialzati e messi in sicurezza.

Dal teatro Matteotti all'Einaudi

Poi ecco il secondo lotto per la realizzazione del rinnovato teatro Matteotti, su cui sono in corso i lavori di rifacimento finanziati dal Pnrr: “Mettiamo altri 700mila euro per il completamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali”, ha spiegato Montagna, che ha garantito sul rispetto dei tempi e la conclusione degli interventi per il marzo del prossimo anno. Ed ancora ecco lo sport e il PalaEinaudi, complesso sportivo sul quale la città ha deciso di investire 700 mila euro per realizzare il primo campo ad undici in erba sintetica.

Tempo pieno a scuola e il sogno capitale della Cultura 2028

Poi si pensa ad una serie di operazioni minori, dalla sostituzione dei serramenti nelle scuole alla copertura della biblioteca di Revigliasco a interventi sul verde nei giardini pubblici, senza dimenticare due capitoli importanti: 145 mila per avviare il tempo pieno nelle scuole pubbliche a partire da settembre e 200 mila euro di contributi per la promozione di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura 2028, il sogno che potrebbe diventare realtà fra qualche mese: in lizza altre 24 realtà, oltre alla Città del Proclama, unica piemontese in lizza.