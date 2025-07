Nasconde un chilo di marijuana nel forno, tradito dall'odore e arrestato per spaccio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, nel quartiere Aurora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Barriera Milano a seguito della segnalazione di una presunta attività di spaccio in zona.

I poliziotti hanno avvistato il trentunenne, di nazionalità nigeriana, mentre si muoveva in bicicletta tra via Salerno e via Cigna. Dopo aver notato alcuni spostamenti sospetti, gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo. Durante l’identificazione, hanno percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente.

Il controllo è stato quindi esteso anche all’abitazione dell’uomo: all’interno del forno della cucina sono stati rinvenuti oltre 1,2 chilogrammi di marijuana, mentre nel salotto gli agenti hanno trovato 1.825 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge.