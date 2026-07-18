Nasce a Torino Barriera Beat: l’orchestra che trasforma le differenze in armonia

Nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, nasce Barriera Beat, una nuova orchestra giovanile che porta con sé una visione chiara: la musica come strumento di comunità, partecipazione e trasformazione sociale. Il progetto è promosso da Estemporanea, realtà culturale attiva dal 2015 nei settori della musica, del teatro e dell’arte, fondata dalla musicista e docente Lucia Marino, che ha scelto Barriera come luogo di lavoro e di cambiamento, costruendo nel tempo un modello culturale radicato e accessibile.

Dal quartiere e per il quartiere

Barriera Beat coinvolge oltre 50 giovani musicisti tra i 7 e i 14 anni, provenienti da contesti culturali e familiari diversi, compresi 10 ragazzi con disabilità. È un’orchestra che nasce in un quartiere spesso raccontato per le sue fragilità, ma che qui diventa protagonista di una narrazione nuova: quella di una comunità giovane che cresce attraverso la musica, l’ascolto e la collaborazione.

La sede naturale del progetto è La Boule, l’unica sala concerti e teatro del quartiere, nata dalla riqualificazione di un’ex sala scommesse abbandonata e trasformata in un presidio culturale vivo. Un luogo dove bambini, famiglie, artisti e cittadini si incontrano e costruiscono relazioni.

Inclusione come pratica quotidiana

All’interno dell’orchestra, l’inclusione non è un obiettivo astratto ma una pratica concreta. I ragazzi con disabilità partecipano alle prove e ai concerti affiancati da docenti specializzati, in un percorso che valorizza il contributo di ciascuno. La musica diventa così un linguaggio comune, capace di unire differenze e trasformarle in armonia.

Un aiuto concreto

Estemporanea garantisce l’accesso alla musica anche alle famiglie che non possono sostenere i costi: strumenti musicali in prestito, percorsi di sostegno personalizzati, attività continuative da settembre a giugno.

Un intervento concreto contro la dispersione scolastica e l’esclusione culturale, che permette a molti giovani di avvicinarsi alla musica indipendentemente dalle condizioni economiche.

Docenti di alto livello

La qualità didattica è assicurata da musicisti provenienti da istituzioni come l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il Teatro Regio, l'Orchestra Filarmonica. Una scelta che porta nel quartiere un livello di formazione solitamente riservato a contesti altamente selezionati.

Il debutto

Il debutto ufficiale dell’orchestra è avvenuto al Festival Contaminazioni di Frabosa Soprana, dove Barriera Beat si è unita ai partecipanti del corso di alto perfezionamento dedicato alle orchestre giovanili, superando i 90 musicisti sul palco.