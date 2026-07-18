SANSI SUMMER VILLAGE 2026: Amplifica i tuoi sensi !

PROGRAMMA EVENTI

LUGLIO – AGOSTO 2026

LUGLIO

Sabato 18 luglio | Vista, Gusto, Tatto

09:00 – SPORT: Panorami e sapori in MTB – Couloir Outdoor Shop - Info: 339 7670763

10:00–11:00 – SPORT: MTB Kids Couloir – bambini 6–13 anni. Info: 339 7670763

18:00 – ARTE: Galleria Umberto Benappi – mostra “Non è il quadro che vorrei”. Opening con R. Pietrantonio.

18:30 – MUSICA: DeeJay Set – Sansi Summer Village

Sabato 25 luglio | Udito, Tatto

10:00–11:00 – SPORT: MTB Kids Couloir - Info: 339 7670763

11:00 – LIVE TALK PODCAST “Stiamo Freschi”con Marco Fedele

14:00 – SPORT: Cicloslalom Sansi 2026 – Chaberton Outdoor e Couloir. Info: 339 7670763

18:30 – EVENTO: Premiazione Cicloslalom + DeeJay Set DeeJay Set – Sansi Summer Village

Domenica 26 luglio | Udito

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi” con Marco Fedele

18:30 – MUSICA: Apres-Sun DeeJay Set

Giovedì 30 luglio 2026 | Udito

Anteprima : Deipratidellestelle × Fondazione Sylva 18:30 – INCONTRO: Chiedilo agli alberi

Un racconto di Guidoalberto Bormolini che introduce il Manifesto “Spiritual Green Therapy. L’uomo e la natura”.

Intervengono Guidoalberto Bormolini, Luigi De Vecchi e Daniela Cattaneo Diaz, con la partecipazione sonora di Larissa Giers.

Luogo: Pratone · Sansicario Borgo

Venerdì 31 luglio | Udito, Vista

Sera – MUSICA: Festival “Deipratidellestelle”, seconda edizione.

Festival immersivo Deipratidellestelle dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Un piccolo festival interdisciplinare che unisce musica e arti performative. In un mondo veloce, è un invito a fermarsi e stare insieme. Il territorio non è più sottofondo: il nostro attraversare diventa dialogo e presenza.

Info: https://www.deipratiedellestelle.net

Inaugurazione ore 18:30 – Chiara Dubey - Luogo: Piazzetta / Sansicario Alto

AGOSTO

Sabato 1 agosto | Udito, Tatto

Giorno – MUSICA: Festival “Deipratidellestelle”

· 12:00 – Mattia Vlad Morleo – La Madia / Sansicario Alto

· 16:30 – Antonio Cortesi x Greta Zuccoli – Rudere Forte / Strada Chalmettes

· 19:30 – Francesco Taskayali x Mattia Vlad Morleo – Piattaforma Olympic Center

· 22:30 – Larissa Giers x Lorenzo Travaglini – Pratone Sansicario Borgo

10:00–11:00 – SPORT: MTB Kids Couloir. Info: 339 7670763

14:00–16:00 – SPORT DAY: Action Olympic Park – Open Day Festa dello Sport.

Prova le attività sportive e ricreative con i maestri: golf, tennis, beach volley, ciambella e tappeti elastici.

Musica, giochi e animazione a cura dello staff “Sansi Summer Village”.

Info e prenotazioni: Nonsoloneve 349 4179852

18:30 – MUSICA: Apres-Sun DeeJay Set

Domenica 2 agosto | Udito, Tatto

Giorno – MUSICA: Festival “Deipratidellestelle”

· 06:30 – Alba: Andrej Su Marte – Pratone Sansicario Borgo

· 12:00 – Andrea Missiroli – Via Roma, Cesana Torinese

· 17:00 – Lorenzo Travaglini x Juliette Hacquard x Zoe Boutoille – Bob Intermedia Pariol

· 19:30 – Alessandro Sgobbio – Piattaforma Olympic Center

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi” con Marco Fedele

SPORT – Olympic Park: tennis, padel, piscina, tubing, golf, beach volley. Info: 389 1738965

SPORT – Torneo Amatoriale Tennis Singolo – Cesana - Info: 366 6372186

18:30 – MUSICA: Apres-Sun DeeJay Set

Martedì 4 agosto | Udito, Tatto 11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:00 – Yoga con Monica Fagottin - Info: 338 9147724

Giovedì 6 agosto | Udito, Olfatto, Vista 11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:00 – Camminata sensoriale + meditazione con Monica Fagottin - Info: 338 9147724

20:00 – Docufilm Teatro Sansipario: “Nomadi di montagna” durata (45 min) ingresso libero

Venerdì 7 agosto | Udito, Vista 11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:00 – Apres-Sun DeeJay Set

21:00 – TEATRO Sansipario: Beatles Maniac (The Finger Pie, Vico Righi). Onda Larsen Teatro Info 349 4179852

Sabato 8 agosto | Tatto, Gusto, Vista, Udito

Giorno – SPORT: Torneo Pickleball – Action Olympic Park. Info: 0122 811600 / 389 1738965

10:00 – Workshop Corsa e Fast Walking con Running Motivator, Giuseppe Tamburino info : giuseppe.tamburino@runningmotivator.it 11:00 – LIBRI: Galleria Benappi. Presentazione di “Architetture moderne a Torino. Guida agli 88 Top” (Neos Edizioni) di Elena Maria Del Santo e Claudio Marinari. Ingresso libero

18:00 – APERISANSI in Enoteca DJ KOLA. Info: 0122 811508

21:00 – TEATRO Sansipario: Cervello (Onda Larsen, A. Redavid), spettacolo di teatro, magia e mentalismo.Info: 349 4179852

Domenica 9 agosto | Vista, Tatto, Udito

SPORT – Torneo Amatoriale Beach Volley 3x3, Action Olympic Park - Info: 388 388918

11:00 + 16:30 – ARTE & COLORI: laboratorio bambini #contantogiallo con Rossana Giani.Iscrizioni e info: Nonsoloneve 349 4179852

18:00 – Apres-Sun DeeJay Set

21:00 – TEATRO Sansipario: How Does It Feel? Bob Dylan (Accademia dei Folli). Onda Larsen Teatro – Info Nonsoloneve 349 4179852

Lunedì 10 agosto | I 5 Sensi, Tatto, Udito

08:00 – Yoga dei 5 sensi con Monica Fagottin.Info: 338 9147724

SPORT – Torneo di Padel. Action Olympic Park. Info: 0122 811600 / 389 1738965

18:00 – Apres-Sun DeeJay Set

Martedì 11 agosto | Udito, Tatto, Vista

10:00–12:00 – ARTE: Acquarello e Benessere con Marcella Pralormo – Sansicario Borgo. Info: marcellapralormo@gmail.com

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi” Sansicario Alto

15:00 – MUSICA CLASSICA: Teatro Sansipario – “Alte Note” Filarmonica TRT Info: Eventi Sansicario

18:00 – Yoga con Monica Fagottin

18:30 – TORNEO DI PADEL: premiazione

19:00 – DJ SET Apres-Sun

20:00 – CINEMA: Docufilm Teatro Sansipario “Bonatti a Bardonecchia” Ingresso libero durata 45°

Mercoledì 12 agosto | Tutti i Sensi

Giorno – Mercatini d’estate in Piazzetta, dalle 10:00

18:30 – Aperitivo diffuso + Apres-Sun

Dalle 20:00 – NOTTE BIANCA SANSI ALTO

DJ set 70-80-90-2000 + spaghettata di quasi mezzanotte

Giovedì 13 agosto | Vista, Udito, Tatto

10:00–12:00 – ARTE: Acquarello e Benessere con Marcella Pralormo – Sansicario Borgo. Info: marcellapralormo@gmail.com

Giorno – Mercatini d’estate in Piazzetta

10:00 – W.I.M. Wellness-Incentive-Movement: camminata attiva con Cinzia Rastiello. Info: 349 4179852

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:00 – Yoga con Monica Fagottin. Info: 338 9147724

21:00 – LIBRI: Cinema Teatro Sansipario F. Faggiani, “La luce del primo mattino” + M. Gagliardi, “Verde asfalto”.

Golem Edizioni. Un incontro dedicato a storie, paesaggi e riflessioni sul nostro tempo, attraverso le voci e le esperienze dei due autori. Info: Sansicario Eventi

Venerdì 14 agosto | Gusto, Udito

11:00 – Una Montagna di Dolci – Pastry Lab, laboratorio di cioccolato e biscotti per bambini

19:00 -– Apres-Sun DeeJay Set

21:00 – CINEMA TEATRO SANSIPARIO - FERRAGOSTO DJ SET by L. Richetto e Tato DJ- Info: Eventi Sansicario

Sabato 15 agosto | Udito, Tatto

16:00 – RADIO QUISSS – Piazzetta Sansicario

Tutto il giorno – Action Olympic Park: tennis, padel, piscina, tubing, golf, beach volley. Info: 389 1738965

18:00 – Apres-Sun DeeJay Set

Domenica 16 agosto | Udito, Olfatto, Vista, Tatto

SPORT – Torneo Amatoriale Tennis Doppio Misto – Cesana. Info: 366 6372186

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

16:00 – Caccia al Tesoro green info iscrizioni : Nonsoloneve 349 4179852

18:30 – Apres-Sun DeeJay Set

Lunedì 17 agosto | Tatto, Vista, Udito

09:30 – Gara di bocce amatoriale. Iscrizioni in Enoteca entro le 09:30.

19:30 – CINEMA: Sansipario Docufilm “Lupi nostri” – durata 75 min Ingresso Libero

Martedì 18 agosto | Udito, Tatto

10:00–13:00 e 14:00–17:00 – Passeggiate per “Ascoltare il bosco” per bambini 8–12 anni, a cura di Couloir Outdoor Shop. Info: 339 7670763

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:00 – Yoga con Monica Fagottin. Info: 338 9147724

Mercoledì 19 agosto | Udito, Vista, Gusto, Tatto 11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

20:00 – MTB Night Flow: luci, sentieri, cena sotto le stelle. Couloir Outdoor Shop. Info: 339 7670763

Giovedì 20 agosto | Udito, Tatto 11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:00 – Yoga.

Info: 338 9147724

Venerdì 21 agosto | Vista, Udito, Tatto

18:00 – YOGA SENSORIALE: “Il risveglio della meraviglia” con Monica Fagottin. Info: 338 9147724

Sabato 22 agosto | Tatto, Udito

SPORT : Torneo di Tennis, Action Olympic Park Info: 0122 811600 / 389 1738965

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi”

18:30 – Apres-Sun DeeJay Set

Domenica 23 agosto | Udito, Tatto

11:00 – PODCAST “Stiamo Freschi” (Olympic Park)

SPORT : Torneo di tennis, Action Olympic Park + premiazione

INFO PROGRAMMA ,SPETTACOLI , ISCRIZIONI

· Marco Fedele (Event Manager) 349-4179852

· Ente promotore: Cooperativa “Nonsoloneve” - Sansicario Alto

· Sede Ufficio: Galleria Commerciale Sansicario Alto

· Telefono: [+39] 349 4179852

· E-mail: fedelemarco14@gmail.com | info@nonsoloneve.org

· Sito Web: sansicarioweb.it