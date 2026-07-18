"Oggi come ieri, basta illegalità nei nostri quartieri": protesta di FdI in corso Regina Margherita

Nella mattina di oggi, sabato 18 luglio, in compagnia di un folto gruppo di residenti di basso San Donato si è svolta una manifestazione in corso Regina Margherita organizzata dal consigliere e coordinatore di Fratelli d'Italia in Circoscrizione IV Luca Maggia alla presenza del vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e del consigliere comunale Enzo Liardo per richiedere al Sindaco Lo Russo di abbandonare le facili parole ed iniziare a fare fatti concreti per contrastare alcuni fenomeni di degrado che imperversano nei nostri quartieri.

Dichiara il consigliere Luca Maggia: "Dai minimarket aperti fino a tarda sera con problemi di sporcizia, grida ed escrementi abbandonati di fronte alle abitazioni fino a passare alle spaccate alle vetrine delle attività ed ai mancati controlli da parte della polizia locale, un Environment Park abbandonato a se stesso dove gli unici a sentirsi sicuri sono i tossicodipendenti ed i pusher e dove poter fare una passeggiata è diventato un miraggio la percezione dei cittadini è quella di essere abbandonati a loro stessi. Come sempre ci facciamo carico di portare la voce dei cittadini inascoltati dove è difficile arrivare e continueremo a farlo perché non possiamo accettare che Torino sprofondi nel degrado".

Continua il consigliere comunale Enzo Liardo: "Grazie al consigliere Luca Maggia per dar voce alle richieste dei cittadini come io faccio in consiglio comunale per dare sicurezza ai nostri territori".

"Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco dei cittadini onesti che non si arrendono al degrado e al declino della nostra città. Grazie al consigliere Luca Maggia per aver organizzato la manifestazione di questa mattina”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone.