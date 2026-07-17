ASA, completato l’accordo. Cirio: “Col pagamento di un milione di euro si chiude il contenzioso”

Con l’erogazione del contributo straordinario da 1 milione di euro, la Regione Piemonte completa il percorso avviato nei mesi scorsi per la definizione transattiva del contenzioso tra gli enti locali del Canavese e il Consorzio Azienda Servizi Ambiente (ASA) in amministrazione straordinaria. Dopo il via libera ministeriale e il versamento degli 8 milioni di euro da parte dei Comuni, il provvedimento adottato oggi rappresenta l’ultimo passaggio amministrativo che consente di dare piena attuazione all’accordo e chiudere definitivamente una vicenda che si protraeva da oltre quindici anni.

Il commento

“Con questa erogazione chiudiamo definitivamente il cerchio - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore agli Enti locali, Enrico Bussalino -. L’accordo raggiunto nelle scorse settimane diventa ora pienamente operativo e possiamo mettere la parola fine a una vicenda che per diversi anni ha pesato sui bilanci e sul futuro delle amministrazioni comunali coinvolte. La Regione ha mantenuto l’impegno assunto, accompagnando i territori fino all’ultimo passaggio amministrativo. È un risultato frutto della collaborazione tra istituzioni, Governo, amministratori locali e tutti i soggetti che hanno lavorato per arrivare a una soluzione condivisa, nell’interesse delle comunità del Canavese.”