Nuovo Regina Margherita, Valle (Pd): "Cirio festeggia troppo presto"

"Ancora una volta Cirio corre ad annunciare un risultato che risultato definitivo non è. Lo stesso comunicato della Regione spiega che il decreto deve ancora passare dalla Conferenza Stato-Regioni e completare il proprio iter prima dell'emanazione. Sarebbe opportuno attendere la conclusione delle procedure prima di stappare bottiglie", attacca Daniele Valle, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale.

"Anche perché c'è un secondo tema, che continuiamo a porre senza ricevere risposta. Cirio e Riboldi parlano di 2,4 miliardi di euro come se fossero risorse regalate al Piemonte. Non è così. L'INAIL non eroga contributi a fondo perduto: finanzia opere con risorse che poi devono essere restituite con gli interessi.

Oggi la Giunta celebra il raggiungimento di 2,4 miliardi di opere inserite nel programma INAIL, ma evita accuratamente di dire ai piemontesi quanto costerà questa scelta. Con un finanziamento ventennale al 4%, 2,4 miliardi significano oltre 1,1 miliardi di interessi e più di 3,5 miliardi complessivi da restituire, con rate nell'ordine di 177 milioni di euro all'anno. E a questi canoni andrebbero aggiunti quelli dei partenariati di Novara e Torino.

In due parole? Costi insostenibili.

Quello che chiediamo è una cosa molto semplice: trasparenza. Qual è il piano per sostenere questi impegni senza sottrarre risorse a personale, farmaci, tecnologie e servizi? Quale sarà l'impatto sui bilanci della sanità piemontese nei prossimi vent'anni? Questi otto ospedali inseriti nel piano Inail sono tutti importanti allo stesso modo o la giunta ha una scala di priorità, che per il momento non ha voluto rendere pubblica? E tutto questo per aggiungere una ottava opera destinata a una nuova azienda che in tre anni, ricordiamolo, è riuscita soltanto a dotarsi di tre direttori e niente altro", conclude Valle.