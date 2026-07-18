Code al semaforo di Corso Marche: intervento per allargare la carreggiata verso strada Antica di Collegno

Nel controviale di corso Marche spesso si creano code per le dimensioni ridotte della carreggiata, all'incrocio con strada Antica di Collegno. Andando in direzione Nord, infatti, le corsie si dividono poco prima del semaforo: a sinistra chi deve svoltare, e a destra chi deve andare dritto. Ma, nel tratto precedente al semaforo, la strada non è abbastanza larga da permettere il passaggio di due colonne di automobili e così capita che, se si incanalano troppi mezzi o è presente un veicolo particolarmente grande come un tir o un camion, chi deve svoltare non riesce a raggiungere il semaforo prima che sia scorsa la coda.

Allargare la carreggiata

Per risolvere il problema è in programma l'allargamento della carreggiata. A dirlo è stato il coordinatore alla viabilità della circoscrizione 4 Marcello Badiali, in risposta a un'interpellanza della consigliera Sara Pivetti. La capogruppo di Torino Bellissima si chiedeva se fosse possibile allargare la corsia sfruttando l'enorme area verde che c'è tra i due sensi di marcia, ed è proprio la soluzione che negli ultimi mesi è stata studiata dagli uffici cittadini.

Sottopasso corso Marche

A complicare l'intervento era stata la presenza sotto l'area verde del sottopasso di corso Marche, ma gli studi non hanno evidenziato problemi e la soluzione è stata progettata. "C'è interesse su quell'incrocio già da molto tempo - ha spiegato Badiali -, infatti in passato è stata riprogrammata la tempistica dei semafori per migliorare la soluzione. Sono già stati fatti i carotaggi e l'intervento è inserito nell'elenco della manutenzione straordinaria di quest'anno, anche se è tra gli ultimi posti e la realizzazione o meno dipenderà dal budget disponibile. Ma se non entro l'anno sarà sicuramente realizzato l'anno successivo".