Motori e tradizione a Bosconero, torna il memorial Paolo Mangeruga per la sagra dell'agnolotto

Il rombo dei motori è pronto a fondersi con i sapori della tradizione locale. È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la nona edizione del memorial dedicato a Paolo Mangeruga, il celebre motoraduno piemontese che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 26 luglio a Bosconero. L'evento rappresenta ormai uno dei fulcri attrattivi della storica Sagra dell'agnolotto, unendo la passione viscerale per le due ruote alla costante valorizzazione del territorio in un clima di grande festa.

Un percorso tra natura e sapori

Il punto di ritrovo e di partenza della manifestazione è fissato per le 14 presso la suggestiva borgata Roggia, una località immersa nel verde del Canavese scelta come base logistica ideale per accogliere i partecipanti prima dello start ufficiale. L'appuntamento, diventato un punto fermo nel calendario estivo piemontese, prevede una scenografica parata motociclistica che si snoderà lungo un itinerario panoramico attraverso i vari comuni del Canavese e del Chivassese.

Il tracciato è stato minuziosamente studiato per valorizzare i borghi storici, le pianure e i rilievi collinari, alternando il piacere della guida a indispensabili momenti di sosta e ristoro. Durante le tappe, infatti, i motociclisti e gli accompagnatori avranno l'opportunità di degustare i prodotti tipici, con una meritata menzione speciale per i rinomati agnolotti, piatto simbolo dei festeggiamenti del paese.

Il ricordo che diventa aggregazione

La perfetta riuscita della giornata è garantita dalla profonda sinergia organizzativa tra l'associazione Amici della Rusà, il gruppo motociclistico Bosconerobikers e il gruppo Sono fatto di Vespa. Nata nel 2017 per onorare la memoria di Paolo Mangeruga, amato motociclista del luogo scomparso prematuramente, la manifestazione vanta oggi un'anima speciale e condivisa.

Dal comitato organizzatore sottolineano infatti il vero spirito del raduno: "Nel corso degli anni, l'iniziativa ha saputo trasformare il dolore della perdita in un momento di aggregazione collettiva e festosa, dove il ricordo vive attraverso la condivisione della strada e dell'amicizia".

Un connubio consolidato che offre un'atmosfera accogliente non solo ai biker più esperti, ma anche alle famiglie e ai semplici curiosi. L'evento è aperto a chiunque desideri trascorrere una domenica all'insegna della spensieratezza e della socialità, anche senza possedere una moto. Per ricevere maggiori informazioni sui dettagli del percorso o per effettuare le prenotazioni necessarie, è possibile contattare direttamente i numeri 33171986936 o 3473671227.