Lanzo Torinese, auto finisce fuori strada e prende fuoco: un ferito trasportato in ospedale

Intervento di soccorso questa mattina da parte dei vigili del fuoco di Torino e del soccorso sanitario a Lanzo Torinese dove un’auto è uscita fuori strada lungo un percorso montano e si è incendiata.



La vittima è stata soccorsa e portata in salvo e successivamente è stata elitrasportata in ospedale.



Sul posto per i vigili del fuoco oltre al drago sono intervenute una squadra permanente e personale volontario.