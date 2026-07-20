Via Chiesa, 120mila euro per le nuove luci a led: “Poi toccherà ai marciapiedi”

Più luce per aumentare la sicurezza di una delle principali strade della Circoscrizione 5. E poi toccherà ai marciapiedi. Dopo anni di richieste da parte dei residenti e dei commercianti, l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta è tornata a parlare del completamento del rinnovo dell’illuminazione pubblica di via Chiesa della Salute. L’investimento, pari a 120mila euro, consentirà di sostituire l’ultimo tratto ancora dotato di vecchi impianti con una nuova rete a led.

Le richieste per l’adeguamento dell'illuminazione, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale sono arrivate da Giovanni Scolaro, presidente dell'associazione via Chiesa della Salute. “A corredo di ciò - racconta Scolaro -, ho recentemente chiesto il rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano in piazzetta. Sono contento che finalmente si vedano i primi risultati”.

Primo firmatario di una mozione già presentata in consiglio comunale, di concerto con l’associazione commercianti, è invece il consigliere comunale del Pd, Simone Tosto. Che con il suo documento aveva chiesto un potenziamento dell’impianto luci di una delle strade più importanti del quartiere Borgo Vittoria.

Il piano della Città

Facciamo un passo indietro: tra via Stradella e via Villar l’impianto risulta già conforme alla normativa vigente. Il tratto compreso tra via Villar e corso Grosseto è invece stato recentemente ammodernato con l’installazione di lampioni a Led. “Rimaneva ancora scoperto - ha precisato Foglietta -, il segmento tra corso Grosseto e via Massari, dove è presente un impianto interrato ormai datato”. Qui Iren ha presentato una progettualità da 120mila euro e le risorse sono già state stanziate. L’obiettivo è completare anche quest'ultimo tratto portando l’illuminazione a led lungo tutta la via.

Riflettori sui marciapiedi

Accanto al tema dell’illuminazione, il dibattito si è concentrato sulle condizioni dei marciapiedi.

Secondo l’assessora, la situazione generale non presenta particolari criticità diffuse, anche se alcuni tratti risultano deteriorati e richiederanno interventi. Per procedere, però, sarà necessario attendere la conclusione dei lavori sui binari di via Stradella, così da evitare interventi che potrebbero essere compromessi dai cantieri ancora aperti. L’amministrazione ha comunque assicurato l’intenzione di intervenire sulle porzioni di marciapiede più ammalorate.

Le richieste della Circoscrizione 5

Un potenziamento, quello dell’illuminazione, chiesto anche dai coordinatori al Commercio e alla Viabilità, Chiaffredo Ballatore e Bruno Francavilla. Mentre la consigliera del Pd, Alice Arena, ha ricordato la raccolta firme promossa dai residenti per chiedere un sistema di illuminazione più efficiente. “Molti impianti erano ormai vecchi e vetusti - ha spiegato Francavilla -. Il potenziamento era necessario. Adesso speriamo che possano essere rimessi in sesto anche i marciapiedi di tutta via Chiesa della Salute”.