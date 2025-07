Chiusa la settima edizione del Sonic Pak. Tolardo: "Tra un anno si tornerà a Stupinigi"

Dopo aver corso il rischio di vedere saltare l'edizione 2025, il Sonic Park si è regolarmente svolto, anche se ha dovuto abbandonare la sua kermesse originaria. A seguito della diatriba con l'Ente Parco, che aveva lamentato danni per alcune specie protette, non era arrivato l'ok per far svolgere l'evento nella Palazzina di Stupinigi.

Tolardo: "Nel 2026 vogliamo ritrovare la Palazzina di Caccia"

Di qui il trasloco allo scalo Eventi di Torino e al parco della Certosa a Collegno (e la cancellazione di due concerti, ndr), ma alla fine "anche quest’anno il Sonic ha trovato la sua voce", come ha ricordato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Nonostante le difficoltà, si è conclusa con successo la settima edizione. Certo, abbiamo tutti avvertito la mancanza dello sfondo magico della Palazzina e del Parco, ma era importante tenere accesa la luce della nostra musica".

Dopo aver ringraziato "tutte le persone e le realtà che hanno collaborato per garantire anche quest'anno un festival di qualità, amato e atteso da migliaia di spettatori", il primo cittadino ha rilanciato l'impegno per il prossimo anno: "In questi giorni abbiamo notificato il ricorso al Tar affinché l’edizione 2026 possa tornare a svolgersi nella sede che meglio rappresenta l’identità e il valore originario del festival: la Palazzina di Caccia di Stupinigi".