Scritte rosa sul portone di ingresso: vandalizzata la chiesa Sant'Anna di Torino

Vandalizzato il portone della chiesa Sant'Anna di Torino, in via Giacomo Medici. Sulle pesanti porte in legno dell'edificio religioso di Borgo Campidoglio, nella Circoscrizione 4, venerdì sono state tracciate con lo spray fluo rosa la scritte "La Robe" e "Give me the pils".

Condanna dal coordinatore alla 4 Luca Maggia, che parla di un gesto che "riflette un'atmosfera pesante che si respira in città da ormai troppo tempo".

"Imbrattare le porte di una chiesa cristiana - aggiunge - ci riporta immediatamente le immagini di quelle distrutte, in paesi non troppo distanti da noi".

Maggia (FdI): "Obbligati a ripulire"

L'auspicio ora è che vengano individuati i responsabili. "Dopo aver spiegato il gesto, spero vengano obbligati a ripulire un luogo di culto dove la politica non dovrebbe entrare" conclude Maggia.