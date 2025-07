Sfogo dei cittadini sul parco Sempione: "Qui polizia e ambulanze tutti i giorni"

“Polizia e ambulanze ormai sono di casa. Ogni giorno è la stessa storia: risse, degrado, paura”. È l'ultimo sfogo dei residenti della zona compresa tra via Boccherini e via Gottardo, nel quartiere Barriera di Milano, che puntano il dito contro la situazione sempre più insostenibile del parco Sempione.

La situazione

C’è chi racconta di prostitute in pieno giorno, chi segnala risse violente nei pressi delle aree gioco, chi teme semplicemente a uscire di casa la sera. “Siamo circondati da degrado e insicurezza. Abbiamo bambini che giocano in mezzo a una zona completamente abbandonata, con scuole e famiglie che convivono con criminalità e illegalità ogni giorno”, afferma un gruppo di cittadini che ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione.

Le piscine dell'orrore

Particolarmente critica è la condizione delle due piscine comunali, un tempo vanto del quartiere, oggi completamente fuori uso e in stato di abbandono. “Quelle strutture sono diventate un rifugio per bande organizzate. Gente che entra, esce, urla, litiga. Ma qui nessuno muove un dito”, lamentano i residenti.

La rabbia cresce anche per le promesse, per ora non mantenute: si parlava di una riqualificazione dell’area, di un investitore straniero pronto a rilanciare le piscine. “Il famoso investitore spagnolo? Mai visto. Dov’è finito quel progetto? Dobbiamo aspettare ancora dieci anni?” così il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino.

Lo sfogo

C'è chi fa notare la disparità di trattamento con altri quartieri della città: “Vogliamo vedere se tutto questo sarebbe stato tollerato altrove. Forse lì le forze dell’ordine e il Comune sarebbero intervenuti subito, senza aspettare che la situazione degenerasse”.

Tra immondizia, incuria, e spazi pubblici occupati, i cittadini chiedono ora interventi urgenti, non solo promesse: “Non vogliamo vivere in una zona franca dove lo Stato è assente. Vogliamo decoro, sicurezza e rispetto, come in qualunque altra parte di Torino”.