Lungo Stura Lazio: ancora 27 abusivi tra gli ex orti urbani trasformati in casette [FOTO]

Lungo Stura Lazio: ancora 27 abusivi tra gli ex orti urbani trasformati in casette

In lungo Stura Lazio vivono ancora 27 soggetti di etnia rom romena (di cui un solo minore di 14 anni) che occupano alcuni lotti un tempo adibiti a orti urbani. E' quanto dichiarato in Sala Rossa dall'assessore alla Sicurezza del Comune di Torino, Marco Porcedda, in risposta a un'interpellanza del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Enzo Liardo.

"Zona fuori controllo"

Secondo quanto riferito dall’assessore l'unico minore presente frequenta regolarmente la scuola. “Il sito di lungo Stura Lazio è monitorato - ha dichiarato Porcedda -, e non si hanno conferme di nuove presenze rispetto a quelle già note”. Tutti i soggetti maggiorenni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per invasione di terreni.

Non si tratta, però, di una situazione improvvisa. Secondo il consigliere Liardo l’area, partita con 4-5 piccoli insediamenti, col tempo si è trasformata in una vera baraccopoli, sviluppatasi su terreni privati, con tutte le criticità sociali e ambientali che ne conseguono. “Parliamo di una zona fuori controllo da anni - denuncia Liardo -, dove gli interventi non hanno mai portato a una soluzione stabile. Oggi si torna a chiedere misure strutturali e costanti”.

L'ultimo blitz

A fine 2023 un blitz all’alba ha riportato l’attenzione sull’area di lungo Stura Lazio, dove le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare terreni occupati abusivamente, in una zona che negli anni è diventata simbolo del degrado urbano. L’operazione - condotta da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale - ha interessato i terreni di proprietà dell’azienda Iveco, non lontano dall’ex campo rom smantellato nel 2014.

Durante il blitz sono stati sequestrati una decina di veicoli e diversi appezzamenti di terreno trasformati in alloggi di fortuna, serre improvvisate e orti non autorizzati. Le immagini parlano chiaro: tra le piante e i rovi si nascondevano vere e proprie casette abusive, costruite con materiali di fortuna e occupate da famiglie rom di origine romena.