Agliano Terme in festa per San Giacomo: tanto giorni tra musica, tradizione e turismo internazionale

Sei giorni di eventi per celebrare San Giacomo Maggiore, patrono di Agliano Terme. Da giovedì 23 a mercoledì 29 luglio il paese si trasforma in un unico grande palcoscenico, tra piazza Roma e piazza San Giacomo, con musica, gastronomia, religiosità popolare e appuntamenti pensati tanto per i residenti quanto per i turisti che ogni estate affollano le colline dell'Astigiano.

Il via giovedì 23 luglio, dalle 19, con un'edizione straordinaria de "I Giovedì di vnia Principe", il format che da anni accompagna le estati aglianesi, questa volta arricchito dal dj set di Luca P. "Si parte con quello che per noi è ormai un evento di grande successo – spiega il sindaco di Agliano Terme, Marco Biglia – sono quattro anni che rappresentano un appuntamento fisso nei mesi estivi, tra giugno, luglio e l'inizio di agosto".

Da lì in poi la festa entra nel vivo, tutte le sere in piazza Roma. Venerdì 24 luglio spazio a birra e street food con la Leva 2008, e dalle 23.30 il dj set di Alien Max con l'ospite speciale Fubbe.

Sabato 25 luglio la cena delle 20.30 (antipasto misto piemontese, agnolotti, porchetta di Tarcisio e piatto vegetariano) apre la serata della Leva '81, seguita alle 22.30 dal tributo a Gigi D'Agostino firmato Leo Dag.

Domenica 26 luglio la giornata si apre alle 10.45 con il ritrovo alla Crocera e la processione della confraternita di San Giacomo, accompagnata dalla banda musicale e dalla Leva 2008, per proseguire alle 11.30 con la Santa Messa solenne e la tradizionale distribuzione del pane benedetto. La sera, dopo la cena, spazio al cabaret di Marco & Mauro.

Lunedì 27 luglio, dopo la cena a base di risotto alla Barbera e bollito misto della tradizione, si balla con l'orchestra di Sonia De Castelli. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre allestito un grande luna park.

"Saranno quattro serate di vera festa, comprese quelle dedicate ai coscritti e ai diciottenni – racconta Biglia –, spaziando tra cabaret, discoteca e liscio con Sonia De Castelli, per chiudere poi con il concerto della banda".

Il gran finale è fissato per mercoledì 29 luglio, alle 21.15, in piazza San Giacomo, con il concerto della Banda Musicale Comunale "M. Gianussi" di Agliano Terme.

Non solo tradizione, dunque, ma anche un'attenzione dichiarata al pubblico più giovane e a una comunità di ospiti che si fa sempre più internazionale. "È un momento importante per coinvolgere, oltre a tutta la popolazione di Agliano, anche i nostri ospiti – sottolinea il sindaco – cerchiamo di portare dentro questo spazio d'estate della festa patronale anche i turisti che ormai arrivano da tutto il mondo, perché per fortuna stiamo diventando davvero una meta scelta da tantissime persone".

Una vocazione turistica che, secondo Biglia, ha una connotazione precisa: "Abbiamo una prevalenza di visitatori nord-europei, tantissimi norvegesi: con loro organizziamo anche un evento biennale con l'associazione Barbera Agliano, il Barbera Fish Festival, quest'anno all'ultima settimana di maggio. Ma parliamo anche di amici americani che hanno acquistato casa qui, di tedeschi, olandesi, inglesi: un vero e proprio mosaico di nazionalità che ha scelto Agliano". Una tradizione, quindi, quella della festa di San Giacomo, che guarda anche a un pubblico che "probabilmente tanti anni fa non era immaginabile".

Il programma musicale riflette proprio questa doppia anima, generazionale e internazionale: "C'è un focus sui giovani, con due serate distinte, quella con Gigi D'Agostino e un'altra pensata per un pubblico ancora più giovane – dice il sindaco – passiamo dal dj set al liscio: un'offerta variegata, per tutte le età e per tutti i gusti". Non manca una serata più rilassata, quella del cabaret, "dove la gente si può godere i comici in tranquillità".

Sul fronte gastronomico, l'intera organizzazione porta la firma del Circolo Sportivo di Agliano Terme. "C'è anche la parte gastronomica preparata dal Circolo Sportivo, e tutta la manifestazione è guidata sotto il cartello del Circolo: sono ragazzi davvero in gamba", sottolinea Biglia.

Un accenno, infine, alla dimensione più spirituale della festa: oltre alla Messa solenne e alla distribuzione del pane benedetto, negli anni si sono moltiplicati gli arrivi di camminatori del Cammino di Santiago, che scelgono Agliano come tappa del loro percorso.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Enzo al numero 348 9041740.