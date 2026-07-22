Caso Roggero: respinta l'istanza di differimento carcerazione per il gioielliere di Grinzane

Respinta dall’Ufficio di sorveglianza di Torino l’istanza di differimento della carcerazione di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour attualmente in carcere a Bollate, nel milanese dopo che è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile 2021.

L’istanza di differimento della carcerazione era stata presentata dai suoi legali.

Secondo quanto si legge nel dispositivo, per l’Ufficio di sorveglianza di Torino “l’istanza non può essere accolta perché non si ravvisa, ne sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede”.

Ora gli atti saranno inviati al tribunale di Sorveglianza di Torino per le valutazioni del caso.