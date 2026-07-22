Rapinarono un'anziana in strada, la Polizia arresta due persone a Barriera di Milano

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini marocchini gravemente indiziati di rapina pluriaggravata commessa lo scorso aprile ai danni di un’anziana donna.



All'epoca, i due, a bordo di un monopattino, individuavano la vittima mentre percorreva una via cittadina del centro città, seguendola per un tratto di strada. Giunti in un punto ritenuto a loro favorevole per portare a termine l’azione, uno dei due la afferrava alle spalle per il collo immobilizzandola e strappandole la collanina in oro indossata. Messa a segno la rapina, entrambi si davano alla fuga a bordo del monopattino facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno raccolto testimonianze e analizzato i sistemi di videosorveglianza, raccogliendo numerosi indizi. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Torino, quando i poliziotti hanno rintracciato i due in via Martorelli nel quartiere Barriera di Milano.

