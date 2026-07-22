Ragazza minacciata con un coltello da un uomo in monopattino: "Non se ne può più"

Una sera come tante trasformata in un momento di paura. Una giovane è stata aggredita e rapinata mentre si trovava in strada, all'angolo tra via Trecate e via Bardonecchia, nel quartiere Pozzo Strada. Secondo il racconto della famiglia della vittima, un uomo arrivato in monopattino sarebbe sceso dal mezzo e, brandendo un coltellino, avrebbe minacciato la ragazza chiedendole di consegnare il portafoglio.

La giovane avrebbe tentato di opporre resistenza, riportando anche due graffi sul braccio durante la colluttazione, prima di essere costretta a cedere e consegnare quanto aveva con sé. Dopo l'aggressione è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e nelle prossime ore la famiglia presenterà denuncia.

L'appello per il portafoglio

A raccontare l'accaduto è stata la famiglia della ragazza, che ha lanciato un appello anche sui social nella speranza di ritrovare il portafoglio, descritto come leopardato, al cui interno ci sarebbe soltanto il codice fiscale.

Ma il timore maggiore riguarda il clima di insicurezza percepito dai residenti. Secondo quanto riferito dai familiari, solo il giorno precedente un episodio analogo avrebbe coinvolto il fratello 13enne della ragazza e alcuni amici al parco "La Ruota", sempre intorno alle 21.30.

Caputo: "Serve una risposta immediata"

Sulla vicenda è intervenuto Walter Caputo, capogruppo di Forza Italia in Circoscrizione 4. "Quanto accaduto è gravissimo e non può essere derubricato a un episodio di ordinaria criminalità. Un'altra aggressione in città: l'ennesima. Ed impone una risposta immediata. Solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. Il Sindaco rafforzi la presenza della Polizia Locale e intensifichi i controlli: la sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità", dichiara Caputo.

Anche il consigliere di Forza Italia Felice Scavone punta l'attenzione sulla situazione del quartiere. "Pozzo Strada è sempre stato un quartiere vissuto con serenità. Oggi, invece, i cittadini segnalano con crescente preoccupazione episodi di violenza, spaccio e delinquenza. Non possiamo aspettare che la situazione peggiori ulteriormente".