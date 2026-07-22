Chivasso, tutto pronto per la Festa Patronale del Beato Angelo Carletti

È disponibile on line sul sito del Comune di Chivasso il programma della Festa Patronale del Beato Angelo Carletti. Il cartellone, tra tradizione, cultura, musica e gastronomia, propone eventi diffusi che animeranno la città dal 26 agosto al 6 settembre prossimi.



Il Gran Mercato del mercoledì e la storica Fiera Regionale del Beato Angelo Carletti apriranno le manifestazioni al mattino del 26 agosto ed in serata sono attesi Food Village & Street Food al Foro Boario, appuntamenti, questi ultimi, che si ripeteranno nelle due serate successive a partire dalle ore 19. Foro Boario farà da scenario anche agli eventi di sabato 29 agosto: la Serata d’la Tola, djset, show con animazione, performance ed effetti scenografici che culmineranno con lo spettacolo pirotecnico musicale, alle ore 23.



Mattinata prettamente religiosa quella di domenica 30 agosto invece, con la Santa Messa solenne nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta e, a seguire, la processione del simulacro del patrono di Chivasso. In serata, alle ore 21, in piazza Dalla Chiesa le società filarmoniche chivassesi suoneranno al concerto bandistico “Bande sotto le Stelle”.



Martedì 1° settembre, i festeggiamenti si sposteranno in un luogo speciale restituito alla città, grazie ai finanziamenti del PNRR: il nuovo Teatro comunale ex Cinecittà. Alle ore 21, negli spazi esterni della struttura riqualificata si terrà il Paolo Cevoli Show, lo spettacolo del noto comico di Zelig che trae spunto dalle sue esperienze televisive, cinematografiche, teatrali e editoriali.

Le manifestazioni promosse dal Comune di Chivasso si concluderanno domenica 6 settembre, dalle ore 9,30 alle 18, nel Parco del Bricel, con la Festa sul Po a cura dell’associazione Amici del Po di Chivasso e la collaborazione delle associazioni del territorio.



«La Festa Patronale del Beato Angelo Carletti, figura di fede, pace e servizio nata a Chivasso nel XV secolo – ha commentato il sindaco Claudio Castello -, rappresenta un patrimonio spirituale e culturale che continua a unire la comunità e a rafforzare il senso di appartenenza. Quest’anno più che mai celebriamo un lavoro corale: gli assessori Casalino, Vitale e Debernardi, le frazioni, le associazioni, i volontari e tutte le realtà del territorio hanno contribuito con passione e dedizione alla costruzione di un programma ricco, inclusivo e capace di parlare a ogni generazione. A loro va il mio più sincero ringraziamento».

