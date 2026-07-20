Torna Rock The Pine, il concorso musicale di Pino Torinese

Sono aperte le candidature per la quinta edizione di "Rock The Pine", il concorso musicale dedicato alle band emergenti che si terrà il 18 settembre durante la Festa della Birra del Settembre Pinese.

L'iniziativa è organizzata dalla Consulta Giovanile Pinese, in collaborazione con la Pro Loco di Pino Torinese e con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Pino Torinese.

Le ragazze e i ragazzi delle band interessate potranno iscriversi gratuitamente entro il 10 agosto alle ore 23:59, compilando questo form . Tra l'11 e il 19 agosto lo staff della Consulta Giovanile Pinese selezionerà un massimo di sei gruppi finalisti, che si esibiranno dal vivo sul palco della Festa della Birra.

Requisiti di partecipazione:

- Formazioni musicali della regione Piemonte

- Musica rientrante nella definizione di "rock" in tutte le sue accezioni

- Artisti emergenti, senza esperienze professionistiche né contratti in essere con case discografiche e/o etichette

- Non possono partecipare le band vincitrici delle edizioni precedenti; è invece possibile partecipare a più edizioni, con priorità alle formazioni al debutto

- Obbligatorio presentare in fase di candidatura almeno due demo di brani suonati dalla band

L'iscrizione è completamente gratuita.

Le band concorreranno per il primo premio, che consiste in una sessione di registrazione in uno studio professionale e nella successiva pubblicazione, sulle principali piattaforme musicali online, di un singolo scelto dalla band. Sono previsti inoltre premi di categoria, assegnati alle band o ai singoli componenti che si distingueranno in uno o più parametri di valutazione.

Durante la serata finale ogni gruppo avrà a disposizione 20 minuti per suonare tre brani, di cui almeno una cover e un inedito. L'organizzazione metterà a disposizione una batteria, due amplificatori per chitarra, un amplificatore per basso (tutto microfonato), due spie e l'impianto voce. La giuria sarà composta in parte da musicisti e da professionisti del settore musicale, che valuteranno presenza scenica, canto e tecnica degli strumentisti, con bonus per le cover e gli inediti. Parte del punteggio finale sarà determinata dal voto del pubblico presente.

"Siamo contenti di organizzare questo contest insieme alla Pro Loco in occasione della Festa della Birra di Pino Torinese" ha commentato la presidente della Consulta Giovanile Pinese, Anna Perno. "Il nostro desiderio è dare spazio alle band emergenti, affinché possano lanciarsi nel mondo della musica ed esibirsi su un palco che richiama sempre tante persone. Invitiamo le band piemontesi a candidarsi e a portare i propri fan e amici alla serata finale, perché sia una festa sempre più ampia e sentita dalla comunità".

"Vedere crescere iniziative come questa è motivo di grande soddisfazione per tutta l'Amministrazione» ha sottolineato la sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi. «Rock The Pine unisce la Festa della Birra a un momento importante di partecipazione, portando sul nostro palco energia, creatività e la voglia di mettersi in gioco che contraddistingue le band emergenti. Un ringraziamento va alla Consulta Giovanile Pinese e alla Pro Loco per il lavoro svolto in sinergia".