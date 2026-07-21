Gregory Porter a Venaria, la mostra di Hiroshige al Mao: cosa fare fino a domenica 26 luglio

EVENTI

GIORNATA CULTURALE COREANA

Sabato 25 luglio

Ci sono culture che si conoscono attraverso i libri, i film o la musica. Altre volte, invece, basta indossare un abito tradizionale, provare un gioco antico, ascoltare una poesia o condividere un piatto per trasformare la curiosità in un incontro autentico. È con questo spirito che l’Associazione dei Volontari Mio MAO invita la cittadinanza alla Giornata culturale coreana, in programma sabato 25 luglio, dalle ore 11.00 alle 19.00, negli spazi della Bocciofila Vanchiglietta Rami Secchi. L’iniziativa nasce come evento collaterale del progetto “Fiumi di Culture. Affluenze – Influenze – Confluenze”, sostenuto da “Torino, che cultura!”, la linea di finanziamento alla cultura della Città di Torino realizzata con fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. La giornata sarà un’occasione per avvicinarsi alla cultura coreana attraverso attività aperte al pubblico e momenti di partecipazione diretta. I visitatori potranno indossare l’hanbok, l’abito tradizionale coreano, conoscere giochi popolari come Gonggi Nori, Jegichagi e Yutnori, esercitarsi nella calligrafia e prendere parte a laboratori di piegatura della carta.

INFO: https://www.miomaotorino.it/

MUSEO EGIZIO D'ESTATE

Fino ad agosto



Il Museo Egizio propone un palinsesto di appuntamenti estivi, per la maggior parte gratuiti, per offrire nuovi modi di scoprire la collezione e rispondere a un pubblico diversificato: dai ragazzi agli over 70; da chi è in cerca di un luogo tranquillo e fresco per studiare a chi vuole approfondire il Museo e la collezione; per chi vive a Torino e per chi è in vacanza.

INFO: www.museoegizio.it

NOTE D'ARTE

Fino ad agosto

Quest’estate il Museo Accorsi-Ometto propone una serie di concerti in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Per due giovedì al mese, a luglio e ad agosto, alle ore 18.30, si alterneranno con repertori che spaziano dalla musica novecentesca a melodie del Sette-Ottocento: Eleonora Savio all’arpa (giovedì 16 luglio 2026); il Duo Renda-Trucco con i musicisti Fabio Renda e Beniamino Trucco alla chitarra classica (giovedì 23 luglio 2026); Ivan Homolskiy alla fisarmonica (giovedì 6 agosto 2026); infine Marlon Adriano alla chitarra classica (giovedì 20 agosto 2026). Alla fine dei concerti, che dureranno all’incirca 30/35 minuti, si potrà seguire una breve visita guidata alla mostra Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Alla conquista del Rinascimento (Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, fino al 6 settembre 2026) oppure visitare la mostra liberamente.

INFO: https://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/2026/06/18/note-darte/

UN GRADO E MEZZO

Fino al 30 luglio

Le montagne raccontano il futuro del pianeta con impressionante chiarezza. I ghiacciai che arretrano, le foreste che cambiano, la neve sempre più fragile e la trasformazione degli ecosistemi alpini rendono visibile, prima che altrove, l’impatto della crisi climatica. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la quarta edizione di UN GRADO E MEZZO, il festival dedicato a clima e ambiente che nel 2026 torna tra Torino, Bardonecchia e Oulx con un programma di incontri, esperienze immersive, divulgazione scientifica e attività per tutte le età. Si parte il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, e si prosegue con un ricco calendario di appuntamenti fino al 30 luglio.

INFO: https://www.centroscienza.it/settimanedellascienza/un-grado-e-mezzo

ESTATE REALE

Fino al 31 ottobre



Anticipando di un mese rispetto all’anno scorso, gli appuntamento partiranno dal 12 giugno al 31 ottobre con concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative. Iniziative che copriranno un arco temporale che va dalla Giornate Europee dell’Archeologia fino ad Halloween. Tra i luoghi più suggestivi coinvolti il Teatro Romano, i Giardini ma anche Palazzo Reale e la Galleria Sabauda. Tutti gli appuntamenti prevedono l’apertura straordinaria dalle ore 19.45 alle 23.30. Il biglietto speciale comprenderà l’accesso con visita libera a una sezione museale sempre diversa e la partecipazione agli spettacoli in programma. 17 appuntamenti serali, accompagnati da eventi diurni, tra cui la Festa della Musica, la rassegna giunta alla sesta edizione Torino Crocevia di sonorità, il Gran Ballo d’Estate, la Notte di San Lorenzo, il Giardino dei Poeti.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/events/estate-reale-2025-una-sera-al-museo/

FESTIVAL MUSICALI

TURIN BAROQUE MUSIC FESTIVAL

Da giugno a ottobre



Sabato 27 giugno alle ore 21, nella chiesa dello Spirito Santo di via Porta Palatina 7 a Torino, con il concerto “Selva Morale” del Maghini Consort diretto da Claudio Chiavazza, prenderà il via la quinta edizione del Turin Baroque Music Festival. La rassegna, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è un progetto dell’Accademia del Santo Spirito nato da un'idea di Andrea Banaudi in partenariato con il Coro Maghini, Controluce-Teatro d’ombre, il Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino e l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Sono due le sessioni del festival: una in giugno e luglio e l’altra in ottobre e novembre, con in tutto 18 concerti, dialoghi e interventi didattici per proporre il meglio della musica barocca, eseguita secondo criteri storicamente informati e con strumenti originali. Alcuni dei più importanti e suggestivi luoghi della Torino sei e settecentesca faranno da cornice agli eventi del festival, ospitando i migliori interpreti nazionali e internazionali.

INFO: https://www.tbmf.eu/

CINEMA

CINEMA IN 35MM

Fino al 28 luglio



Torna Cinema in 35mm, la rassegna che propone tutti i martedì di luglio sulla terrazza di Eataly Torino le eccezionali proiezioni di pellicole in 35 millimetri. Un'iniziativa organizzata da Eataly in collaborazione con Hiroshima Mon Amour e Museo Nazionale del Cinema Le proiezioni avverrano alle ore 21.30, mentre l'apertura porte sarà alle 21. I quattro film, oltre a essere capolavori indiscussi del cinema su pellicola, toccano tutti il tema dell’eclissi, intesa, secondo l’antico greco ékleipsis, come "abbandono".

INFO: https://www.eataly.net/it_it/spesa-online/estate?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=01_rocketppc_performance_search_brand_retail_dts_it_&gad_source=1&gad_campaignid=23725073269&gbraid=0AAAAADm2vq3QsxGFoCIwgxrp3b52JCWi3&gclid=Cj0KCQjwr4jSBhCSARIsAOX1E-J3D_dbOYK3CYpwOJm76sOg9NU9J1D3yhyLfEFrm4Tf-gdjWfde7p8aArjyEALw_wcB

ESTATE AL CINEMA

Fino all'8 agosto



È il momento di tornare davanti al grande schermo con gli eventi di un’Estate al Cinema, rassegna promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che si svolgerà dal 4 giugno all’8 agosto. Il calendario della 14a edizione prevede 35 appuntamenti in 11 spazi diversi, fra Torino, Moncalieri e Exilles, con 30 film e oltre 20 ospiti, tra cui Luigi D’Alife, Sergio Scavio e Miguel Benasayag in dialogo con la curatrice d’arte pubblica Lisa Parola, Ilham Mohamed Osman e Maurizio Zaccaro. Nel programma, oltre alle proiezioni, sono previsti poi 2 workshop e 6 talk. Il programma include una rassegna al Centro Interculturale di Torino, che compie 30 anni.

INFO: https://amnc.it/progetto/unestate-al-cinema/#:~:text=Un'Estate%20al%20Cinema%20%C3%A8,il%207%20luglio%20

CONCERTI

GREGORY PORTER

Domenica 26 luglio ore 21.45



Il suggestivo contesto del Gran Parterre nei Giardini della Reggia ospita anche quest’anno la grande musica jazz internazionale per la terza edizione di JAZZARÌA, i concerti jazz alla Reggia di Venaria. Domenica 26 luglio, in collaborazione con Blue Note Milano, JAZZARÌA 2026 presenta l’inconfondibile voce di Gregory Porter, uno dei cantanti jazz e soul più apprezzati al mondo, in un imperdibile concerto sotto le stelle caratterizzato da uno sfondo scenico d’eccezione: le eleganti linee architettoniche della Reggia di Venaria. Ad accompagnare sul palco il celebre cantautore californiano, poi trasferitosi a New York e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, una band composta da Chip Crawford (Piano), OndreJ Pivec (Hammond), Emanuel Harrold (Drums), Tivon Pennicott (Sax/Horns), Jahmal Nichols (Bass).

INFO: https://lavenaria.it/

REGIO D'ESTATE

LUCE

Martedì 21 luglio Mercoledì 22 luglio ore 21. In caso di maltempo recupero giovedì 23 luglio ore 21



Con l’Ouverture Leonore e la Settima Sinfonia, Beethoven celebra la libertà, la speranza e la forza rigeneratrice dell’azione umana. È una musica che si apre alla luminosità e al movimento. Wagner l'ha definita“l’apoteosi della danza”. Direttrice: Liubov Nosova.

INFO: Musei Reali di Torino, Cortile Palazzo Reale, piazza Castello – piazzetta Reale 1, www.teatroregio.torino.it

MOSTRE

PAESAGGI DA SOGNO/DREAMSCAPES

Dal 24 luglio al 29 novembre



Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Paesaggi da sogno / Dreamscapes, una mostra esclusiva dedicata alla

celebre serie Le 53 stazioni della Tōkaidō di Utagawa Hiroshige, tra i massimi capolavori dell’arte giapponese dell’Ottocento e parte della UniCredit Art Collection, concessa in comodato gratuito al Museo. Il percorso espositivo riunisce 36 stampe della serie, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di restituire il carattere suggestivo e quasi cinematografico di quel “mondo fluttuante” che ha reso celebre l’opera di Hiroshige. Ad arricchire la narrazione, una selezione di oggetti e testimonianze della cultura materiale dell’epoca permette di approfondire l’esperienza del viaggio nel Giappone tra XVIII e XIX secolo.

INFO: https://www.maotorino.it/it/

HIJO DE LA TIERRA

Fino al 30 luglio

Aura Studio di Torino ospita Hijo de la Tierra, mostra bipersonale dedicata alle popolazioni indigene del Sud America attraverso lo sguardo di due artisti peruviani, Jesus Salinas (Jess Art) e Cesar Tumba. L'esposizione, curata da Archivio Dimauro Aps in collaborazione con l'Associazione La Casa del Migrante Apse l'Associazione Soconas Incomindios, propone un percorso che intreccia arte, storia, identità e riflessione ambientale. Il titolo dell'esposizione, Hijo de la Tierra – "Figlio della Terra" – richiama un'appartenenza universale: quella dell'essere umano alla natura. Un messaggio che attraversa l'intero progetto espositivo, invitando il pubblico a guardare alle comunità indigene del Perù non come testimonianze di un passato remoto, ma come custodi di saperi e pratiche oggi più attuali che mai, in un'epoca segnata dalla crisi climatica e dalla perdita di biodiversità.

INFO: https://archiviodigitaledimauro.wordpress.com/

VESPA

Fino a domenica 30 agosto



Il Museo Nazionale dell’Automobile presenta un omaggio agli ottant’anni di storia della Vespa, simbolo della cultura e icona di stile e innovazione del design italiano, attraverso i materiali d’archivio del collezionista Marco Fumagalli, la cui passione ha dato vita a uno straordinario archivio delle infinite forme con cui la Vespa è stata raccontata, riprodotta e reinterpretata. L’allestimento restituisce un archivio personale attraverso una fitta stratificazione di immagini a parete, in cui la Vespa continua a riapparire e moltiplicarsi tra linguaggi e contesti differenti. La mostra assume così la forma di un atlante visivo in cui la continua riproduzione dell’immagine Vespa rivela il desiderio di conservarne le tracce e organizzarle in un sistema privo di gerarchie, dove ogni elemento partecipa e contribuisce alla costruzione di una collezione.

INFO: www.museoauto.com



IN GIOCO

Fino al 5 ottobre



“Il gioco è vita, arte e memoria, l’arte è vita, arte e memoria. Il mix tra questi due concetti è fondamentale per capire la storia di ognuno di noi”: così Ermanno Tedeschi presenta la mostra “In gioco” aperta fino al 5 ottobre al Museo del Risorgimento. Manufatti antichi, come atlanti ottocenteschi, giochi in legno, puzzle, e contemporanei come Lego e Barbie, insieme a sculture e quadri di artisti come Daniele Basso e Nicola Bolla. In mostra anche manufatti e giochi dedicati alla figura di Pinocchio, indirettamente collegata al Museo del Risorgimento tramite il suo scrittore, Carlo Collodi, che combattè nella seconda guerra di indipendenza”.

INFO: https://www.museorisorgimentotorino.it/

GIACOMO PUCCINI: MUSICA, CINEMA E STORIA

Fino al 25 ottobre



Un nuovo capitolo nel viaggio alla scoperta della Regina Margherita, nell'anno delle celebrazioni per il centenario della morte della sovrana di casa Savoia. Alla Palazzina di Stupinigi da oggi, mercoledì 10 giugno, fino al prossimo 25 ottobre si potrà comprendere meglio il rapporto tra Margherita, la musica e il cinema. Questo è possibile grazie all’esposizione Giacomo Puccini: musica, cinema e storia allestita nella Galleria di Levante della residenza sabauda del Comune di Nichelino. La mostra nasce dall’intento di riportare alla luce il rapporto, poco conosciuto ma significativo, tra la prima regina d’Italia e il compositore. Fu infatti la Regina Margherita a sostenere economicamente gli studi del giovane Puccini, consentendogli di trasferirsi da Lucca a Milano per frequentare il Conservatorio. Un gesto che testimonia l’attenzione della sovrana per la formazione culturale e artistica del Paese.

INFO: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/

A SCHERMO PIENO

Fino al 24 agosto



La mostra A schermo pieno. Elementi di paesaggio nel cinema italiano, a cura di Sergio Toffetti - al Museo Nazionale del Cinema di Torino dal 21 maggio al 24 agosto 2026 -, è un viaggio attraverso le stazioni di servizio AGIP raccontate dal cinema italiano, una sorta di cartografia che mostra l’evoluzione del paesaggio e la trasformazione di stile di vita, sogni e bisogni individuali e collettivi. A partire dagli anni ‘30 le stazioni di servizio punteggiano il paesaggio di nuovi luoghi obbligati nei percorsi quotidiani, all’inizio visitati da un’élite ristretta o da professionisti della strada, poi da masse di automobilisti: frequentate dal cinema fin dall’inizio, diventano progressivamente set integrati nella struttura dei film.

INFO: www.museocinema.it

LUCIO DALLA E ROBERTO ROVERSI

Fino a domenica 20 settembre

Il Museo Nazionale dell’Automobile presenta il progetto espositivo LUCIO DALLA & ROBERTO ROVERSI. AUTOMOBILI. UN DISCO. In esposizione da fino a domenica 20 settembre - nella project room al primo piano - materiali d’archivio, illustrazioni e automobili che accompagnano il visitatore in un percorso in cui le canzoni dell’album prendono forma nello spazio espositivo, intrecciando memoria storica, immaginario collettivo e riflessione contemporanea sul ruolo dell’automobile nella società.

INFO: www.museoauto.com

TORINO TOGLIATTI 1966-2026 UNO STABILIMENTO GRANDE SUBITO

Fino al 4 ottobre

Allestita al Centro Storico Fiat - dove, nel maggio del 1966, venne firmato lo storico accordo che regolava la collaborazione tra Italia e Unione Sovietica per la realizzazione dello stabilimento AutoVAZ - la mostra ripercorre le vicende che permettono alla Fiat di “mettere i sovietici al volante”: non solo un episodio di cronaca industriale, ma anche una delle più audaci operazioni di diplomazia parallela della Guerra fredda, che chiama in causa i principali attori internazionali dell’epoca, da Chruščëv a Kosygin, da Kennedy al segretario alla Difesa McNamara.

INFO: https://centrostoricofiat.com/mostre/torino-togliatti-1966-2026-uno-stabilimento-grande-subito/

MARGHERITA PRIMA REGINA D'ITALIA

Fino al 6 gennaio

La mostra ai Musei Reali "Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Biblioteca e Palazzo Reale" è un dossier a cura di Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci che presenterà in Biblioteca Reale una serie di volumi, documenti e fotografie, per la maggior parte inediti, a testimoniare la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica; saranno esposti anche doni preziosi e singolari, provenienti da tutta Italia, a confermare la popolarità della regina e, al contempo, l’affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/



MODIGLIANI, PFEIFFER, DU PASQUIER, FISCHILI

Fino al 13 settembre



La Pinacoteca Agnelli presenta la programmazione per la primavera e per l’estate del 2026. A partire dal 30 aprile 2026, apriranno al pubblico una mostra monografica dedicata all'artista Walter Pfeiffer (1946, Beggingen; vive e lavora a Zurigo), una nuova edizione del ciclo Beyond the Collection, che vede protagonista Amedeo Modigliani (1884, Livorno – 1920, Parigi), e due nuove installazioni site-specific sulla Pista 500 di Nathalie Du Pasquier (1957, Bordeaux; vive e lavora a Milano) e Peter Fischli (1952, Zurigo, dove vive e lavora).

INFO: www.pinacoteca-agnelli.it/

CECILIA VICUNA

Fino al 20 settembre



Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta Cecilia Vicuña: El glaciar ido (The vanished glacier / Il ghiacciaio scomparso), la prima mostra personale dell’artista in un museo italiano. Nata a Santiago del Cile nel 1948 e oggi residente a New York, Cecilia Vicuña è artista, poetessa e attivista. Femminista ed ecologico, il suo pensiero si focalizza su tematiche legate alla difesa della democrazia, alla libertà d’espressione e a pratiche decoloniali tese alla tutela dell’eredità culturale delle popolazioni indigene. Performance, poesia disegno, pittura, video, installazioni minime o di scala monumentale compongono il suo universo artistico. Il concetto di precarietà informa l’arte di Vicuña che, dagli esordi negli anni sessanta, conia la definizione di “Arte Precario”. Favorendo una terminologia e una pratica priva di retaggi coloniali, l’artista realizza lavori effimeri e partecipativi, spesso fatti con piccoli detriti e materiali trovati, in dialogo creativo con i luoghi e le comunità incontrate.

INFO: www.castellodirivoli.org



GAZA

Fino al 27 settembre



Fondazione Merz, Museo Egizio di Torino e MAH - Musée d’art e d’histoire di Ginevra presentano GAZA, il futuro ha un cuore antico. Materie e memorie del Mediterraneo una grande mostra internazionale che, attraverso il dialogo tra archeologia e arte contemporanea, restituisce la profondità storica e culturale di Gaza, crocevia millenario di commerci, culture e credenze, sottraendola a una lettura esclusivamente contingente e invita a riflettere sul valore universale del patrimonio come luogo di memoria, identità e futuro. Il progetto mette in relazione una selezione di circa ottanta reperti archeologici dal MAH - Musée d’art e d’histoire di Ginevra su mandato dello Stato di Palestina e dal Museo Egizio di Torino – dall’età del bronzo al periodo ottomano – con le opere di artisti contemporanei palestinesi e internazionali Samaa Emad, Mirna Bamieh, Khalil Rabah, Vivien Sansour, Wael Shawky, Dima Srouji e Akram Zaatari.

INFO: https://www.fondazionemerz.org/

REGINE IN SCENA

Fino al 6 settembre



La mostra è dedicata al tema della regalità come invenzione scenica, un linguaggio che attraversa i secoli e i generi, costruendo figure capaci di imporsi nell’immaginario. Il centro della mostra è il costume tra cinema e teatro, officine diverse della stessa meraviglia. Il percorso espositivo permetterà di ammirare una selezione accurata di abiti che nella storia del cinema e del teatro hanno saputo costruire l’immagine delle regine, spesso al di là della verità storica, come archetipo universale, regine del mito, della storia e della fantasia. Si incontreranno figure iconiche: storiche, come Marie Antoinette interpretata da Kirsten Dunst per la regia di Sofia Coppola (2006, costumi di Milena Canonero), o appartenenti al mito, come Medea interpretata da Maria Callas di Pasolini (1969, costumi di Piero Tosi) o, ancora, al mondo della fiaba e della fantasia, come la Regina di Selvascura da Il racconto dei racconti di Garrone, interpretata da Salma Hayek (2015, costumi di Massimo Cantini Parrini). Il viaggio proposto al visitatore attraversa cinema, teatro e opera lirica fino alle più recenti serie televisive, costruendo un dialogo continuo tra epoche, stili e linguaggi. I costumi esposti sono opere di storici atelier sartoriali realizzati per il grande cinema e il teatro. Gli abiti sono accompagnati da parrucche, gioielli e ornamenti provenienti da laboratori specializzati o realizzati appositamente su modelli originari.

INFO: https://lavenaria.it/it/mostre/regine-scena



DIEGO MARCON, XIN LIU, JUNE CRESPO E LENZ GEERK

Fino all'11 ottobre



La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo apre la stagione di mostre primaverili con quattro personali: Diego Marcon, Xin Liu, June Crespo e Lenz Geerk. Gli artisti allestiranno le loro opere negli spazi di via Modane dal 15 aprile. L'inaugurazione sarà accompagnata dal talk "Framing Problems" nell'ambito di Biennale Tecnologia. Interverrano per l'occasione Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Guido Saracco, Massimiliano Gioni, Hans Ulrich Obrist, Xin Liu e Diego Marcon.

INFO: www.fsrr.org



ORSON WELLES

Fino al 5 ottobre



Il Museo Nazionale del Cinema ospita la prestigiosa mostra “My Name Is Orson Welles”. Concepita dalla Cinémathèque française e curata dal suo direttore Frédéric Bonnaud, l'esposizione conta più di 400 pezzi, alcuni mai esposti prima d’ora, provenienti da varie collezioni pubbliche e private. Allestita lungo la spettacolare rampa elicoidale dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, la mostra ripercorre la vita e la carriera del grande regista attraverso fotografie, documenti d’archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. L’allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell’illusione: non semplice “finzione”, ma strumento per interrogare la verità delle immagini.

INFO: www.museocinema.it/



GIOVANNI ANTONIO BAZZI DETTO IL SODOMA

Fino al 6 settembre

Dal 31 marzo la Fondazione Accorsi-Ometto ospita la rassegna dedicata a Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, a quasi ottant’anni dall’ultima grande retrospettiva che si tenne nel 1950 a Vercelli e a Siena. La mostra propone per la prima volta all’attenzione del pubblico la produzione iniziale del pittore, nella quale emerge un’elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate dall’artista che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio del tutto personale. Le oltre cinquanta opere presenti in mostra, alcune delle quali inedite o mai esposte prima, provengono da prestigiose collezioni private e da importanti istituzioni pubbliche. Dalla bottega di Giovanni Martino Spanzotti, ai cicli di affreschi in Sant’Anna in Camprena (1503-1504) e nel chiostro di Monteoliveto (1505-1508), nel Senese, per giungere alle straordinarie puntate a Roma, sorretto dalla committenza di Agostino Chigi, Sodoma compie un viaggio che il percorso espositivo tenta idealmente di ricostruire.

INFO: https://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/2026/03/09/giovanni-antonio-bazzi/

I NEMICI DEL DRAKE. ENZO FERRARI E LE SCUDERIE INGLESI

Fino all'11 ottobre

In programma al MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile, la mostra I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi a cura di Carlo Cavicchi e Mario Donnini con Maurizio Cilli. Attraverso una selezione di vetture-simbolo appartenenti alle squadre note come le “sette sorelle” – Cooper, Lotus, March, Brabham, Tyrrell, McLaren e Williams oltre a vetture di altri costruttori – Arrows, Shadow, Theodore e Surtees – la mostra, sviluppata sugli oltre 2000mq dello spazio espositivo al piano terra, racconta una stagione di sperimentazione tecnica e libertà formale, tra rischi estremi, forti rivalità e decise identità visive che hanno disegnato nuovi immaginari culturali. Un universo di tecnologia, stile e spirito pionieristico, in cui le monoposto diventano simboli di una rivoluzione industriale e culturale capace di ridefinire l’immaginario del mondo delle corse. Enzo Ferrari li chiamava “i garagisti”: erano le squadre inglesi che – tra gli anni Sessanta e Ottanta – misero in discussione il dominio della Ferrari, fino ad allora protagonista incontrastata della Formula 1. Ventitré incredibili vetture esposte – di cui 21 inglesi e 2 italiane – circondate da un allestimento che restituisce il contesto culturale e sociale della Gran Bretagna del tempo, quello della Swinging London.

INFO: www.museoauto.com

LA CORDATA IDEALE

Fino all'11 ottobre

La mostra promossa dal Museo Nazionale della Montagna e curata da Enrico Camanni, con il coordinamento di Veronica Lisino e Marco Ribetti offre uno sguardo approfondito sul sodalizio umano e alpinistico tra due figure leggendarie: Giusto Gervasutti e Gabriele Boccalatte. La cordata diventa così metafora di un legame fondato su fiducia, complementarità e condivisione del rischio. Attraverso fotografie, filmati, taccuini e attrezzature, la mostra costruisce un ritratto incrociato di Gervasutti e Boccalatte: il primo, capace di trasferire sulle Alpi occidentali la tecnica del sesto grado dolomitico; il secondo, pianista e scalatore raffinato, in cui forza e sensibilità si intrecciano. Insieme diedero vita a una cordata straordinaria, interrotta tragicamente dalla morte di Boccalatte nel 1938 sull’Aiguille de Triolet. Il percorso ripercorre alcune tra le imprese più significative dell’alpinismo novecentesco, nel gruppo del Monte Bianco e oltre, accanto alle attività nelle “palestre” alpine intorno a Torino. Un itinerario multimediale mette in dialogo immagini storiche e sguardi contemporanei, interrogando l’attualità di un’eredità ancora viva, attraverso la collaborazione con il Club Alpino Accademico Italiano e la Scuola Nazionale di Alpinismo “Giusto Gervasutti” del CAI Torino. Le ripetizioni delle vie aperte da Gervasutti e Boccalatte diventano così occasione per interrogare la persistenza del loro lascito e il fascino di itinerari che continuano a misurarsi con il presente.

INFO: https://www.museomontagna.org/

INSERZIONI

Fino al 23 agosto



Al via la seconda edizione di "Inserzioni" il programma semestrale del Castello di Rivoli che introduce nuove opere di artisti contemporanei in dialogo con quelle della collezione permanente. Per questa edizione fino al 23 agosto trovano posto nelle sale barocche del Castello i lavori di Gabriel Chaile, Lonnie Holley e Huda Takriti, le cui pratiche affrontano temi legati alla memoria, alla genealogia e alla costruzione delle narrazioni collettive in contesti geografici e culturali differenti.

INFO: www.castellodirivoli.org/

SCARECROW

Fino al 27 settembre



Da Flashback, 43 artisti si fanno spaventapasseri a presidio della vita. Fino al 27 settembre la sede di corso Giovanni Lanza si apre per “Scarecrow” (spaventapasseri, ndr), si tratta della mostra più importante del suo programma, “Scarecrow”, prima della fiera della settimana dell’arte contemporanea. Le opere degli artisti hanno come fil rouge quello dell’arte come dispositivo di denuncia. In questo contesto, gli spaventapasseri assumono un ruolo diverso: non quello di spaventare i deboli, ma di avvertire i forti.

INFO: www.flashback.to.it/

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI

Fino al 14 febbraio 2027



Oltre 50 modelli in legno di rovere tratti dai codici di Leonardo Da Vinci sono esposti a Palazzo Barolo. Meccanismi fatti di specchi, rotelle, ingranaggi con cui il pubblico potrà interagire avvicinandosi così agli studi condotti dal genio toscano. Macchine dedicate ai grandi temi che lo appassionarono per tutta la vita: il volo, la guerra, l’ingegneria civile, l’idraulica, la meccanica, l’anatomia. Anticipazioni di invenzioni e scoperte che sarebbero diventate realtà soltanto secoli più tardi. Una mostra che permette di scoprire persino il Leonardo “uomo comune”, quello che segna le spese quotidiane mentre inventa il palombaro con guanto palmato e respiratore, elabora la vite aerea che anticiperà l’elicottero moderno, immagina il paracadute, progetta il ponte girevole, la sega idraulica, il prototipo di carro armato, il battello a pale, il cuscinetto a sfera e l’elemento a catena che ancora oggi anima le nostre biciclette. Ogni macchina è costruita secondo una rigorosa fedeltà storica da Paolo Tarchiani. La lavorazione è interamente artigianale, con materiali d’epoca – legno, cotone, ottone, ferro, corda – e finiture curate, mentre l’elaborazione tecnica è sviluppata al computer per calcolare proporzioni e meccanismi con precisione assoluta.

INFO: https://lamostradileonardo.com/

MUSEO DEL SERIAL KILLER

Fino a ottobre 2026



Dai serial killer americani come Ed Gein, appena riportato alla ribalta dalla recente serie Netflix "Monster", fino alla cronaca italiana con Leonarda Vincenza Giuseppa Cianciulli, la cosiddetta “Saponificatrice di Correggio”. Sono alcuni dei dieci casi di assassini seriali passati alla storia per la loro crudeltà ed efferatezza che sono raccontati nel nuovo Museo del Serial Killer in via Arcivescovado 9.

INFO: https://www.museoserialkiller.com/torino/



