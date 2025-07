Stop agli incidenti, un nuovo attraversamento pedonale davanti al parco Rignon

Dopo anni di attese e di appelli sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale davanti al parco Rignon di corso Orbassano. Cantieri avviati grazie a fondi nazionali per la sicurezza stradale che vedono lo spostamento delle strisce pedonali, l'inserimento di una banchina tra i due sensi di marcia (per permettere a persone anziani e disabili di effettuare l'attraversamento senza rischiare di cadere e farsi male) e l'inserimento di opportuna segnaletica orizzontale e paletti di ingresso alla strada.

Un cantiere atteso

Un restyling portato avanti in sinergia tra Comune di Torino e Circoscrizione 2. "In una recente commissione avevamo fatto un censimento di tutti gli attraversamenti pedonali considerati pericolosi - racconta il coordinatore alla Viabilità del centro civico, Alessandro Nucera -, parlandone con i tecnici e verificando i dati degli incidenti e il coinvolgimento dei pedoni. Su alcuni: corso Orbassano, come altri (vedi Agnelli e Cosenza), avevamo chiesto la messa in sicurezza".

Felici anche i commercianti

Nel 2017 la caffetteria Grande aveva raccolto le firme nel quartiere Santa Rita per chiedere un corso più sicuro e meno incidenti. "E finalmente si è mosso qualcosa" raccontano i titolari. Un intervento indispensabile vista anche la recente riapertura del parco, sotto osservazione per la riqualificazione targata Pnrr che dovrebbe concludersi entro la fine dell'estate. "Felici che le richieste dei commercianti della zona siano state accolte - conclude il coordinatore al Commercio della 2, Riccardo Prisco -. Soprattutto ora che il RIgnon ha ripreso ad essere frequentato dalle famiglie, che hanno il diritto di vivere il parco in totale sicurezza".