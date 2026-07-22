No Tav in Val di Susa, stop ai mezzi pesanti: il Prefetto dispone il divieto di circolazione

In vista delle manifestazioni del movimento No Tav in programma sabato 25 luglio, il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha disposto un provvedimento straordinario per limitare la circolazione dei mezzi pesanti lungo le principali arterie della Val di Susa.

L'ordinanza prevede il divieto di transito per i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, dalle ore 16 alle ore 21, sui seguenti tratti stradali:

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia , dallo svincolo di Rivoli (km 0) fino al Traforo del Fréjus;

, dallo svincolo di Rivoli (km 0) fino al Traforo del Fréjus; Strada Statale 24 , dal chilometro 39+700, all'altezza della rotatoria di Villarfocchiardo, fino al confine di Stato;

, dal chilometro 39+700, all'altezza della rotatoria di Villarfocchiardo, fino al confine di Stato; Strada Statale 25, dal chilometro 37+400, in corrispondenza della rotatoria di Borgone di Susa, fino al confine di Stato.

La decisione è stata assunta nell'ambito del Comitato Operativo Viabilità e ha l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e dell'ordine pubblico durante le iniziative di protesta, che potrebbero avere ripercussioni sul traffico autostradale e sulla viabilità ordinaria della valle. Il provvedimento punta a limitare i possibili disagi alla circolazione e a facilitare la gestione della mobilità nelle aree interessate dalle manifestazioni.