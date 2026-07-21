Domani riapre via Stradella, diventa realtà il nuovo incrocio di piazza Baldissera

Dopo la fase di test delle scorse settimane, con la riapertura fissata per domani di via Stradella diventa realtà la nuova piazza Baldissera. A marzo 2025 hanno preso ufficialmente il via i lavori al nodo viabilistico, che hanno cambiato completamente il volto di quest'area della città, trasformandola da rotatoria spesso congestionata dal traffico ad incrocio controllato con semafori "intelligenti".

Riapre il tratto di via Stradella

Un periodo di sperimentazione che, ad oggi, è stato positivo: non si sono registrate, come in passato, lunghe code di automobili e veicoli. A seguito del completamento dei lavori sui binari del tram domani mattina tornerà interamente percorribile, in entrambe le direzioni, il tratto di via Stradella compreso tra via Chiesa della Salute e piazza Baldissera. Interventi questi ultimi propedeutici alla futura riattivazione della linea tranviaria 10 da via Massari all'Allianz Stadium.

Via Cecchi

Sempre domani riaprirà al traffico anche la carreggiata di via Cecchi in uscita da piazza Baldissera verso via Cigna. Con queste due riaperture, piazza Baldissera prende così ufficialmente la nuova forma. Per consentire di sincronizzare i semafori con la rinnovata viabilità, domani mattina le lanterne saranno temporaneamente disattivate. Il traffico sarà regolato a vista dalle pattuglie della Polizia Locale presenti sul posto. Nei giorni successivi si procederà ritaratura dei tempi semaforici.

"Si raccomanda - fanno sapere dal Comune - a chi transita in zona di prestare la massima attenzione, attenersi alle indicazioni degli agenti e tenere conto di possibili rallentamenti". I cantieri proseguiranno nei prossimi mesi per ultimare le opere, con priorità per l'ultimo isolato di via Chiesa della Salute, dove restano da completare il nuovo attraversamento dedicato a bici e pedoni e la fermata del trasporto pubblico locale.