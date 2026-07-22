Semafori spenti per 15 minuti mentre riaprono via Stradella e via Cecchi: piazza Baldissera riparte [FOTO E VIDEO]

​Tecnicamente si chiama test di entrata in fase. Una prova tecnica che permette di tarare gli incroci gestiti da semafori intelligenti. ​Così era stato fatto a fine maggio con le aperture di corso Principe Oddone, corso Venezia, via Mortara e via Vigevano. Così avviene oggi con la riapertura su piazza Baldissera dei tratti di via Stradella verso via Chiesa della Salute e via Cecchi verso via Cigna.

​Test da 15 minuti

​Circa 15 minuti di stop con gli agenti della polizia locale a gestire il traffico dalle 10,15 alle 10,30. Poi i semafori si sono riaccesi. Un nuovo tassello per la viabilità di piazza Baldissera, centro nevralgico dell'asse viario di Torino Nord, interessato dall'importante cantiere che ha rimosso la rotonda degli ingorghi.

​In mattinata gli operai sono entrati in azione per rimuovere i blocchi di jersey e liberare la carreggiata, garantendo la circolazione sia in salita che in discesa lungo via Stradella e anche su via Cecchi.

​Sono stati rimossi i cartelli stradali temporanei che ne vietavano l'accesso, mentre i tecnici sul campo monitoravano e vagliavano con attenzione la corretta gestione e apertura degli snodi.

​Traffico ancora timido

​L'impatto con il flusso automobilistico è stato inizialmente timido, come da copione dopo mesi di deviazioni e transenne. Tuttavia, il cantiere di piazza Baldissera vede il traguardo.

​"I prossimi passi saranno la riapertura di via Chiesa della Salute, in modo tale da dare anche respiro ai commercianti della via, e terminare le lavorazioni per le svolte a destra. Poi il cantiere sarà terminato", conferma l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta oggi sul posto.

​Nel test di oggi erano presenti operatori di Gtt, 5T, Iren Smart Solution e tecnici comunali.

​Prospettiva linea 10 e ultimi ritocchi

​Il progetto, i cui lavori erano partiti a marzo 2025 per la trasformazione della rotatoria in un incrocio regolato da semafori adattivi "intelligenti", segna con oggi uno step decisivo.

Le operazioni su via Stradella risultano propedeutiche al ripristino della sede tranviaria della linea 10, diretta verso via Massari e l'Allianz Stadium. Gli ultimi ritocchi vedranno la priorità sull'ultimo isolato di via Chiesa della Salute, dove rimangono da allestire i nuovi attraversamenti ciclo-pedonali e la fermata per il trasporto pubblico locale.