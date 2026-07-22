Linea 15, partono i lavori per adeguare la rete tranviaria su corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino

Proseguono i lavori del secondo lotto di adeguamento della linea tranviaria 15, nell’ambito del più ampio piano di potenziamento e ammodernamento della rete di trasporto pubblico della Città di Torino. Ultimate le prime attività in via fratelli Bandiera a partire dal 23 luglio verranno avviati i lavori di rinnovo dei binari tra corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino, con il rifacimento della curva tranviaria nei due sensi di marcia. Le attività dureranno in totale 4 mesi e mezzo e saranno organizzate in tre fasi, con i lavori più impattanti che verranno svolti nel periodo estivo al fine di limitare il disagio e ridurre l’impatto sulla città.

Fase 1: 23 luglio – 15 settembre

La prima fase dei lavori interesserà la corsia centrale di corso Vittorio Emanuele II in direzione Ovest (direzione Rivoli).

La circolazione della viabilità pubblica e privata sarà sempre possibile nei controviali e nella corsia centrale in direzione Est (direzione centro).

Il servizio del trasporto pubblico rimarrà invariato ma la linea tranviaria 9 sarà gestita con autobus.

Fase 2: 16 settembre – 31 ottobre

La seconda fase interesserà l’area dell’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Borsellino.

Nel corso di questa fase verrà ripristinato il doppio senso di marcia su corso Vittorio Emanuele II pur con restringimenti di carreggiata.

La linea 9 tornerà ad essere gestita con servizio tranviario nel mese di novembre.

Fase 3: 1 novembre – 8 dicembre

La terza fase riguarderà il rifacimento dei binari su via Borsellino.

Il cantiere verrà installato nella parte centrale della via mentre la viabilità sarà sempre possibile in entrambe le direzioni ai lati del cantiere. Su Corso Vittorio Emanuele II non si effettueranno ulteriori attività e pertanto verrà ripristinata la normale viabilità.

Investimento complessivo da 9,4 milioni

L’investimento per l’adeguamento della rete tranviaria è stato totalmente finanziato dal MIT e ammonta ad un importo complessivo pari a 9.4 Mln di euro, suddiviso in tre lotti:

- Lotto 1: realizzazione di due nuove fermate in via Monginevro (ultimato);

- Lotto 2: rifacimento e adeguamento del nodo di corso Vittorio/via Borsellino/via f.lli Bandiera (in corso);

- Lotto 3: realizzazione di un nuovo capolinea con rifacimento di alcuni tratti di linea [in corso lo sviluppo del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica), cui seguirà la redazione del progetto esecutivo a cura di Infra.To]. L’avvio dei lavori è previsto nel corso del 2027.